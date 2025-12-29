Chorus, el concierto que convertirá el Coliseum en un altavoz de la paz

El proyecto educativo Chorus alcanza su cima con la celebración del Concerto pola Paz el domingo 11 de enero a las 19:00 horas con entrada libre. Esta iniciativa, impulsada por el Concello de A Coruña, logra reunir sobre las tablas del Coliseum a más de 700 músicos profesionales, cantantes, profesores y estudiantes en un espectáculo único.

La propuesta musical cuenta con la participación de instituciones sonoras de la ciudad. La Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) y la Xoven Orquestra lideran un foso que arropa a una red de coros infantiles y juveniles, entre los que destacan el Coro Gaos, el Coro MiniGaos y el Coro Infantil del Conservatorio Profesional de A Coruña. Bajo la batuta de Fernando Briones, esta masa coral demuestra el fruto «de meses de ensayos en los centros escolares coruñeses».

Además del despliegue orquestal, voces consagradas de la escena gallega y nacional como Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B y Tinho se unen a la causa. Juntos interpretan piezas icónicas de películas de Disney como Hércules, Toy Story o Frozen, además de versiones de temas de Michael Jackson, Lionel Richie o Coldplay. Las puertas del Coliseum funcionarán como punto de recogida de material escolar (lápices, reglas, libretas...) que irán destinados a la Escola Coruña de Senegal, en una acción coordinada por la entidad Ecodesarrollo Gaia.

Como aperitivo a la gran cita de enero, el centro comercial Marineda City, patrocinador clave de la iniciativa, acogió este lunes un flashmob. En él, los pequeños cantantes irrumpen de forma espontánea en la plaza Emilia Pardo Bazán para compartir con los ciudadanos un adelanto de este canto por la concordia.