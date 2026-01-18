El British Royal School es un centro educativo de referencia que ofrece una enseñanza internacional basada en la excelencia académica y el desarrollo integral del alumnado. El colegio está certificado por el British Council y homologado por la Xunta de Galicia, lo que permite a sus estudiantes obtener una doble titulación dentro de los sistemas educativos británico y español.

Fundado a finales de los años setenta, el British Royal School forma parte de la National Association of British Schools in Spain (NABSS), una entidad que agrupa a los principales colegios británicos del país y que garantiza el cumplimiento de rigurosos estándares educativos. Actualmente, el centro acoge a más de 300 alumnos, desde Educación Infantil hasta Secundaria, en un entorno cuidadosamente diseñado para favorecer el aprendizaje y el bienestar.

British Royal School: educación internacional con visión de futuro

La propuesta pedagógica de este colegio se apoya en una metodología activa y personalizada, que tiene en cuenta las capacidades, intereses y ritmo de cada estudiante. El objetivo no es solo la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades clave como la creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico, fundamentales para afrontar los retos del futuro.

Las instalaciones del British Royal School son uno de sus principales valores diferenciales. El campus cuenta con aulas amplias y luminosas, equipadas con tecnología digital, pizarras interactivas y sistemas de ventilación y climatización eficientes. Además, dispone de espacios específicos para ciencias, arte, informática y actividades deportivas, así como zonas verdes que favorecen el aprendizaje al aire libre.

El campus cuenta con aulas amplias y luminosas, equipadas con tecnología digital, además de una importante biblioteca

El aprendizaje de idiomas ocupa un lugar central dentro del proyecto educativo. El inglés es la lengua vehicular desde las primeras etapas, lo que permite una inmersión natural y progresiva. A partir de cursos posteriores, el alumnado puede ampliar su formación lingüística con otros idiomas como francés, alemán o chino, reforzando así su perfil internacional y multicultural.

El equipo docente, que está formado por profesionales cualificados y con experiencia en el sistema británico, acompaña de manera cercana a los alumnos y mantiene una comunicación constante con las familias. Esta colaboración escuela-hogar resulta clave para crear un entorno educativo sólido, en el que cada estudiante se siente apoyado y motivado para dar lo mejor de sí mismo.

Un alumno en una actividad / LOC

Mucho más que un colegio: bienestar, mucha lectura y vida escolar

El British Royal School entiende la educación como un proceso global que va más allá del aula. Por este motivo, el centro presta una atención especial al bienestar físico y emocional de su alumnado, creando rutinas que favorecen hábitos saludables desde edades tempranas.

El servicio de comedor escolar ofrece menús equilibrados y adaptados a cada etapa, elaborados con productos frescos y de proximidad. La alimentación se concibe como una parte esencial del desarrollo infantil, fomentando una relación positiva con la comida y el aprendizaje de hábitos saludables. «Le damos importancia a que los estudiantes coman bien», manifiesta Paula Gundín, que destaca el momento antes de salir al recreo, en el que «niños y niñas toman un plato de fruta recién cortada, que varía cada día».

Uno de los espacios más emblemáticos del colegio es su biblioteca de más de 300 metros cuadrados, diseñada como un lugar de encuentro con la lectura. El fondo bibliográfico incluye títulos en inglés y español, así como obras en otros idiomas, adaptadas a los distintos niveles educativos. Este espacio se utiliza tanto para el trabajo académico como para actividades de animación a la lectura, cuentacuentos y proyectos interdisciplinares.

Aula del colegio / LOC

La vida escolar se completa con una amplia oferta de actividades deportivas, artísticas y tecnológicas, entre las que destacan disciplinas como robótica educativa, música, artes plásticas y deportes colectivos. Estas propuestas permiten al alumnado descubrir nuevos intereses, desarrollar talentos y reforzar valores como el esfuerzo, la cooperación y el respeto.

Además, el British Royal School impulsa proyectos solidarios y medioambientales que fomentan la conciencia social y el compromiso con el entorno. La participación en iniciativas benéficas, campañas de reciclaje o actividades colaborativas forma parte del día a día del centro, contribuyendo a formar ciudadanos responsables y comprometidos.

Todas aquellas familias interesadas en conocer las instalaciones, ver información sobre el centro o consultar tarifas, horarios y otros detalles pueden consultar la página web britishroyalschoolcoruna.com, en la que hay imágenes, noticias y también se explica con detalle el proyecto educativo que se está desarrollando actualmente, en el que los estudiantes, su educación y bienestar son la prioridad.