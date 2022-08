La amlodipina o amlodipino es un medicamento que se usa solo o en combinación con otros fármacos para tratar enfermedades coronarias severas, como la angina de pecho, o los daños cerebrales derivados de la hipertensión arterial. Se considera un medicamento bien tolerado porque sus efectos secundarios habituales no suelen ser graves. Sin embargo, este fármaco es un inhibidor de los canales de entrada del calcio al músculo cardíaco, lo que lo convierte en eficaz, sí, a la vez que potencialmente peligroso.

Descubre qué efectos secundarios son normales si tomas Amlodipina para comentárselo a tu médico en la siguiente consulta y cuáles son los efectos adversos raros que requieren de atención inmediata.

Efectos secundarios más frecuentes de Amlodipina

Cefaleas, vértigos y mareos que no suelen revestir gravedad, aunque pueden interferir con la vida diaria y con la capacidad para manejar maquinaria.

También puedes experimentar molestias digestivas variadas o cierta inflamación de manos o pies. Todos estos síntomas deberían ser leves y transitorios. Informa a tu médico cuando sean intensos o no desaparezcan al cabo de unas semanas de tratamiento.

¿Cuándo es peligroso tomar Amlodipina?

Amlodipina presenta una serie de contraindicaciones: niños, ancianos, pacientes con enfermedad hepática, alérgicos al principio activo y ciertas insuficiencias cardíacas. Los médicos los conocen y los tienen en cuenta a la hora de recetar y hacer un seguimiento a sus pacientes.

Lo que tu médico no sabe, si no se lo cuentas, es qué comprimidos herbales o suplementos de venta libre estás tomando por tu cuenta. Algunos tan aparentemente inofensivos como la hierba de San Juan, si no se tienen en consideración, pueden darte un susto.

Por tanto, es peligroso tomar Amlodipina si estás tomando cualquier fármaco, de venta libre o no, y tu médico no está al corriente.

Los signos de alarma

Acude al servicio de urgencias de inmediato si notas alguno de los siguientes síntomas:

Dolor de pecho más frecuente o más grave.

Ritmo cardíaco rápido y fuerte o arritmias.

Desmayos.

Estos son síntomas compatibles con las enfermedades que trata Amlodipitina, como la angina de pecho, pero también coinciden con los síntomas de efectos secundarios graves y con los de sobredosis. En estos casos, más vale acudir al hospital de inmediato y que luego sea todo un susto a lamentar una posible muerte.

Recuerda, este fármaco salva vidas, pero también se las puede cobrar por interacciones que pasas por alto y no le comentas al médico que te lo recetó. Por supuesto, si estás a tratamiento con Amlodipitina debes realizar una serie de controles periódicos.