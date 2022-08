El SOP o síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal muy común entre muchas mujeres en edad reproductiva. Los principales síntomas de ovarios poliquísticos son experimentar períodos menstruales prolongados o infrecuentes y segregar un exceso de hormonas masculinas.

Por otra parte, los ovarios pueden acumular mucho líquido y no liberar óvulos con regularidad. No se conoce, hasta el momento, la causa de este fenómeno, pero sí se sabe que hay que diagnosticarlo a tiempo, pues en caso de no hacerlo puede derivar en problemas graves a largo plazo.

Estos problemas se traducen en embarazos de gravedad con aumento excesivo de peso, pérdida de fortaleza en el cabello, acné y piel grasa. Otras secuelas son el aumento de la infertilidad, un mayor riesgo de sufrir diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, abortos espontáneos, nacimientos prematuros, sangrados uterinos anormales, depresión, ansiedad y hasta cáncer de endometrio.

¿Qué problemas pueden surgir por tener ovarios poliquísticos?

La presencia de estos síntomas de ovarios poliquísticos causan problemas en la propia afectada, pero también puede ser una situación peligrosa para su futura descendencia. Un estudio reciente publicado en la revista Human Reproduction ha descubierto que los niños nacidos de madres con SOP tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones y sufrir alergias. Además, están más expuestos a otras enfermedades infantiles clásicas.

En el estudio se han analizado más de un millón de niños nacidos en Canadá entre los años 2006 y 2020. De ellos, 7160 nacieron de madres que padecían este síndrome de ovarios poliquísticos.

Los investigadores afirman que los hijos de madres con SOP tenían un 32 % más de probabilidades de ser hospitalizados que los hijos de madres sin SOP. En estos pequeños se incrementaron los problemas respiratorios y los problemas mentales y de conducta.

Los síntomas de ovarios poliquísticos obligan a actuar frente a este problema de salud cuanto antes. Y ya no solo para garantizar un buen estado en la mujer que sufre este síndrome, sino en su futura descendencia. Los médicos de familia y pediatras advierten de la necesidad de monitorear a los niños más de cerca después del nacimiento, para minimizar así la morbilidad.