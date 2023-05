¿Desayunas pero a media mañana vuelve a tener hambre? La solución no es comer más en la primera comida del día, sino hacerlo mejor. Elegir alimentos de lenta absorción es clave para conseguir mantener a raya el hambre y no picar entre horas. Si a la hora de desayunar te gusta comer algo dulce, esta receta te va a encantar.

Ingredientes:

Dos cucharadas de avena

Frutos rojos congelados

Yogur natural

Una onza de chocolate negro

Frutos secos (al gusto)

Hacer un "porridge" de avena para desayunar no una opción cada vez más extendida para desayunar por ser una opción saludable y saciante. Si no te gusta demasiado su sabor y no sabes cómo hacer que se convierta en un plato atractivo, ésta es la solución: agregar fruta, yogur y chocolate.

Una vez cocinada la avena (bien sea un cazo con un poco de agua o al microondas con golpes de calor), la colocamos en un bol y le ponemos en el centro una onza de chocolate negro para que se deshaga con el calor de la preparación. A continuación, le agregamos dos cucharadas de yogur natural y la fruta congelada previamente triturada. Esto le dará un toque fresco, dulce y divertido al desayuno.

Para terminar, lo ideal es agregar un toque crujiente con unos frutos secos. Le quedan muy bien las almendras o las avellanas.

Beneficios de la avena