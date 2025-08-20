El descanso es uno de los elementos más importantes de un bienestar pleno, tanto a nivel mental como físico. Por este motivo, y para poder entender y solucionar todos los problemas que derivan del no poder dormir y descansar correctamente, el sueño suele ser objeto de estudio.

Voces que hablan del sueño

Una de las personas encargadas de llevar a cabo estas investigaciones y de divulgar acerca de este tema es Nuria Roure, especialista en medicina del sueño y doctora en psicología, que ha colaborado recientemente con el pódcast 'Mami, ¿qué dices?'.

En esta intervención, la experta ha querido compartir la importancia de tener unos buenos hábitos a la hora de dormir y de preocuparse un poco más por la calidad de nuestro descanso: "Nuestros adolescentes deberían estar durmiendo unas 9 horas nocturnas", ha asegurado la doctora.

Lo malo de no dormir

Cabe destacar que las horas nocturnas de descanso permiten al cuerpo humano recargar energía y reparar los músculos y órganos para afrontar un nuevo día. Si este proceso es interrumpido, la capacidad para afrontar un nuevo día no es la misma.

“Las personas que han pasado más de 20 horas despiertos, es decir que han dormido solo unas 4 horas esa noche, al día siguiente, su capacidad cognitiva, de concentración y atención es similar al haber consumido unas seis cervezas”, ha sentenciado Roure.

Datos curiosos de Roure

Esta comparativa ha sorprendido al presentador del pódcast, así como a los usuarios que lo han escuchado, que han tirado de humor: "Pues yo duermo dos horas y voy que chuto", ha escrito un seguidor.

Roure ha asegurado que todas aquellas personas que duermen "mal" tienen más tendencia a consumir alcohol y "sustancias excitantes" durante el día.

Además, ha aclarado que dormir mal puede estar provocado por muchos factores, entre ellos, el hecho de hablar mucho en sueños, algo que no te permite un pleno descanso.

Tirarse "por la ventana" en sueños

La experta incluso ha compartido experiencias de su consulta que considera muy peligrosas: "Hay gente que se ha tirado por una ventana pensando que era la puerta de salir de casa", ha explicado la doctora.

La psicóloga ha comentado otros temas interesantes vinculados al insomnio, a la importancia del descanso y a las curiosidades de la mente.

El pódcast 'Mami, ¿qué dices?' ha subido a su perfil de Tiktok algunos cortes de la entrevista que recogen los datos y consejos más importantes.