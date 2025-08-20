Un podólogo gallego recomienda los mejores calzados para la fascitis: «No te lesionarán»
Estos calzados evitarán que sigas forzando tus pies mientras te recuperas
Pablo Varela
La fascitis plantar es una dolencia común que afecta a todo tipo de personas. Se trata de una inflamación de la 'fascia', un tejido conjuntivo distribuido por toda la planta del pie y que es el encargado de absorber el impacto de nuestras pisadas.
Las personas que padecen fascitis suelen ser deportistas o personas que trabajan todo el día de pie, pero puede desarrollarse por otros motivos, como la elección de un calzado que provoque que pisemos mal.
El podólogo y divulgador Manuel Vidal (podomanu) muestra su top de mejores calzados para la fascitis a través de un vídeo en su cuenta de TikTok.
Top 5 mejores calzados para la fascitis
El podólogo gallego nos trae sus recomendaciones de calzado para llevar si padeces fascitis. El número cinco de esta lista es toda una sorpresa: el calzado barefoot o sin estructura. Vidal explica que estas zapatillas pasan de estar en el top de peores calzados para la fascitis a estar en esta lista con un sencillo añadido: plantillas personalizadas. Este añadido proporciona la «estabilidad» recomendada para no empeorar la dolencia.
En el cuarto puesto, el divulgador ofrece una opción ideal para el verano y la playa: las Birkenstock Mogai. En el vídeo, asegura que son «las mejores sandalias si tienes fascitis plantar», ya que «tienen soporte del arco» y una forma y sujeción que garantizan la comodidad al andar.
La medalla de bronce es para un clásico que se ha vuelto a poner de moda: las zapatillas Kelme. El podólogo señala que se trata de «una zapatilla muy anatómica» y que «es muy estable», lo que nos puede ayudar a caminar largas distancias «sin que se nos fatigue tanto el pie».
En el segundo lugar tenemos a las Vionic Walker, un calzado que «está diseñado para que nuestro pie se fatigue menos». Según Vidal, estas deportivas nos aportan estabilidad, gracias a su «talón elevado» y una puntera «relativamente amplia», lo que las convierte en una buena elección si queremos facilitar la recuperación de la fascitis.
Por último, «el campeón de del calzado ideal para fascitis plantar» son nada más y nada menos que las zapatillas de correr. En específico, el podólogo recomienda las que están diseñadas para correr largas distancias, y menciona algunos modelos de la marca Asics como las Kayano o las Nimbus. Vidal asegura que, aunque pueden ser un poco pesadas «son zapatillas que no te lesionarán».
