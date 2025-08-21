Sara Marín, doctora experta en microbiota: “El café en ayunas es como tirar gasolina al fuego”

Dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Es por eso que es importante seleccionar bien los alimentos que se toman en ese primer momento del día. Si eres de los que solo toman café en ayunas, la experta en microbiota Sara Marín explica qué le ocurre a tu cuerpo.

Al tomar café en ayunas aumenta el ácido en el estómago. "Es como si tiraras gasolina al fuego", explica de forma gráfica la doctora y divulgadora en su cuenta "Un café con tu doctora". Este espacio que suma más de 170 mil personas a las que ayuda a resolver las dudas del día a día sobre salud y alimentación.

En concreto, el consumo de café aumenta la producción de ácido gástrico. "Cuando el estómago está vacío todo se descontrola", explica. Es por eso que al tomar un café en ayunas muchas personas "tiene que ir corriendo al baño", apunta la experta en microbiota.

¿Es malo el café en ayunas? La respuesta no es tan simple. Hay personas que no notan nigún tipo de efecto o dolor al tomar café con el estómago vacío para las hay que si experimental algunos problemas. Se trata de reflujo, gastritis o dolor.

Otro efecto que tiene es que también sube el cortisol. "No es que el cortisol sea malo pero cuando nos despertamos tenemos un pico natural y el café puede producir estrés de más", apunta la doctora.

No te duches después de comer

"Nunca te duches después de comer porque te puede hacer mal, sobre todo a tu estómago", así de contundente es Marin sobre su ducharse antes o después de comer.

Después de comer la sangre va al estómago para ayudar a digerir los alimentos. En ese momento "el aparato digestivo necesita mucha energía para funcionar", tal como explica. En una ducha, el cuerpo envía esa sangre a la piel "para abrir los vasos y ayudarte a regular la temperatura y le quita la prioridad al estómago". Esto produce: digestiones lentas, acidez, pesadez y hasta mareos.

"Es una cosa similar a lo que pasa cuando tu abuela o tu madre te decían que te iba a dar 'un corte de digestión' en la playa", apunta la doctora. En realidad, lo que ocurre es que el cuerpo intenta regular la temperatura. El consejo es el siguiente: "la próxima vez que te metas una comilona o una supercena espera 30 o 60 minutos para ducharte".