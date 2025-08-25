El cardiólogo José Abellan: "La berberina puede reducir tu colesterol hasta un 25 por ciento"

El cardiólogo José Abellán ha querido hablar estos días en sus redes sociales sobre la famosa pastilla del colesterol y las posibles alternativas que tiene la gente para rebajar sus niveles de colesterol.

Las estatinas, lo que todos conocemos como "las pastillas del colesterol", son efectivas para disminuir el colesterol y el riesgo de eventos cardiovasculares. Esto lo deja claro en sus explicaciones. Lo que propone el cardiólogo son varias alternativas para los que son reticentes a tomar la pastilla o quieren intentarlo por otros medios.

Entre ellos, está la berberina, que según explica Abellán, "su consumo se asocia a reducciones en el colesterol LDL de hasta del 25%".

El cardiólogo deja claro que las estatinas, "en algunos contextos, son la mejor opción". Sin embargo, explica que si no se tiene indicación médica para tomarlas o la gente prefiere evitarlas, "existen alternativas que han demostrado mejorar los niveles y la calidad del colesterol".

Y sobre todo, quédate con que el impacto de la alimentación y del ejercicio físico en la reducción del colesterol es comparable al de las estatinas más potentes, pero sin sus efectos secundarios.

Lo que tiene claro el médico, es que lo que todo el mundo que quiera controlar su colesterol tiene que priorizar los buenos hábitos.

Estas son las recomendaciones del cardiólogo José Abellán para bajar el colesterol sin estatinas:

Dieta rica en fibra soluble

Su consumo se asocia a reducciones en el colesterol LDL de hasta del 25%. Es tan potente como algunas estatinas.

Berberina

Su consumo se asocia a reducciones en el colesterol LDL de hasta del 25%.

Su mecanismo de acción es similar al de algunos fármacos inyectables, concretamente, inhibe a la proteína PCSK9.

Esteroles vegetales

Consumir 2-3 gramos al día de esteroles se asocia a una reducción de colesterol LDL de un 10-13%.

Su estructura química es muy parecida al colesterol, y en el intestino compiten e impiden que el colesterol se absorba.

Levadura roja de arroz

La monacolina K, su agente activo, es igual que Lovastatina, una estatina.

Su potencia ronda el 15-20% de disminución del colesterol LDL.

Una alimentación basada en plantas y el ejercicio aeróbico regular

Ambos no solo mejoran el nivel de colesterol más que los fármacos, sino también su calidad, sin efectos secundarios.

No hay pastilla o suplemento que consiga eso.