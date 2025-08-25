Víctor Sacristán, oncólogo de A Coruña, sobre cómo evitar el cáncer: "Hay que realizar entre 150 y 300 minutos de ejercicio a la semana"

A través de su cuenta de Tiktok, Antena 3 compartió un vídeo de la periodista Eva Vázquez Lima en la que buscaban informar a sus seguidores sobre los hábitos que protegen contra el cáncer. Para respaldar su información, dio entrada a Víctor Sacristán, oncólogo del Hospital Universitario de A Coruña y del INIBIC.

En su intervención, el doctor dio las claves a la hora de prevenir un cáncer: "La Organización Mudnial de la Salud recomienda realizar entre 150 y 300 minutos de actividad física a intensidad moderada a la semana. Combinándolo además con dos días de ejercicio de fuerza, también semanal".

Sobre todo, Víctor Sacristán insistió también en la necesidad de cuidar la alimentación: "Pequeños hábitos semanales ayudarán a potenciar los beneficios de nuestro cuerpo, como pueden ser la toma de frutas y verduras de temporada. Así como la realización de una dieta mediterránea."

Afirma que, a mayores, nos sentiremos mucho mejor con nosotros mismos: "La buena alimentación y el ejericio nos ayudarán, por otra parte, a evitar depresiones". Además insiste en la vital importancia de no solo adoptar buenos hábitos, sino también de evitar los malos: "Debemos evitar por supeusto tóxicos como el tabaco o el alcohol".