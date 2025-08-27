Un podólogo gallego señala los peores calzados para la fascitis: «Deja de utilizarlas, no sirven para nada»
En esta lista se encuentran algunos de los calzados más populares del momento
Pablo Varela
La fascitis plantar es una dolencia que afecta a muchas personas, desde deportistas hasta personas que pasan mucho tiempo de pie en el trabajo, pero no todos los que la padecen toman las medidas adecuadas para tratarla.
Esta dolencia se produce cuando la 'fascia' (un tejido conjuntivo sumamente fibroso y fuerte distribuido por la planta del pie) se inflama produciendo dolor al pisar. Este tejido, compuesto en su mayoría de colágeno, tiene como función absorber el impacto de la pisada, por lo que nuestro calzado tiene un efecto determinante en la salud de esta zona.
El podólogo y divulgador Manuel Vidal (podomanu) muestra su top de peores calzados para la fascitis a través de un vídeo en la plataforma TikTok.
Top 5 peores calzados para la fascitis
El podólogo gallego enumera las peores decisiones para vestir tus pies si padeces de fascitis. En el número cinco del top, Vidal señala el «calzado minimalista», un tipo de calzado flexible y con poca estructura, «interesante si queremos reforzar la musculatura del pie», pero que desaconseja para los pacientes de fascitis.
El puesto número cuatro es para las Dr.Martens, las icónicas botas de estilo militar no son la mejor decisión para tus pies según el experto. «Demasiado rígido» y «poca movilidad» para tu tobillo, asegura Vidal.
En el tercer lugar, el podólogo coloca las Converse. Estos tenis popularizados por la NBA y convertidas en icono de la cultura pop no son la mejor opción, ya que «es demasiado apretado en la zona de la puntera» y no permite que nuestros dedos se muevan de forma correcta y que esto «va a empeorar mucho tu fascitis».
El segundo puesto también está relacionado con la movilidad y pertenece a las cuñas. El gallego asegura que este calzado tipo plataforma tienen «exceso de tacón» y no dejarán que tus pies se muevan de forma correcta para sanar.
Por último, la medalla de oro es para las chanclas de dedo. Vidal es tajante: «Deja de utilizarlas, no sirven para nada». El experto señala que su agarre provoca que encojamos los dedos para intentar agarrarnos mejor y estabilizarnos, lo que puede agravar los síntomas de la fascitis plantar.
