Una podológa gallega, contundente con llevar crocs en verano: «Lo ideal es que no las utilices»

Con la llegada del calor y las botas de lluvia ya en el armario, son muchos los que buscan un calzado cómodo y fresco que les sirva tanto para la playa como para la piscina o, incluso, para andar por la calle.

Las crocs se han convertido en la opción predilecta de muchos españoles durante los últimos años. Desde su popularización, este calzado, tan reconocible como barato, ha llegado a los pies de casi todos, especialmente de profesionales de la salud y personal hospitalario, al quienes es común ver con estos particulares zuecos en los pies.

Sin embargo, en los últimos años cada vez más los podólogos desaconsejan su uso y que advierten de los problemas que puede provocar su uso prolongado.

Mal olor y mal agarre

La podóloga Lara responde en uno de sus últimos vídeos en la plataforma TikTok a las críticas por llevar este calzado a pesar de haberlo criticado en múltiples ocasiones.

En su vídeo, la sanitaria aprovecha para enumerar los dos problemas principales que este calzado puede provocar. Por un lado, Lara asegura que al utilizarlo sin calcetines «el pie apesta», debido al roce directo del pie con el plástico.

Por otra parte, la podóloga señala que el zueco «se deforma hacia adentro» debido a la falta de sujeción. De esta forma, la croc «no sujeta la estructura del arco interno», para lo que propone utilizar plantillas adaptadas, reduciendo la probabilidad de lesiones.

En el caso de calzarlas, la gallega señala que «lo ideal» es utilizarlas con la banda de sujeción puesta, pero que, en cualquier caso, «lo ideal es que no las utilices».

Las crocs son tan malas como me dicen. La verdad es que si pero en mi caso, como os explico en el video son muy adecuadas ya que me descalzo mucho y no estoy casi de pie, aparte utilizo plantilla. Las crocs de mujer o las crocs de hombre son malas para la salud de tus pies y no te las recomiendo por muchos motivos.

Sobre si está mal que ella misma utilice crocs, la podóloga gallega responde de forma clara: «Sí. No es el calzado ideal». Pero la divulgadora se defiende y argumenta: «me permite descalzarme en un segundo», lo que le facilita enseñar de forma clara a sus pacientes «la biomecánica del pie» y que la puedan entender mejor.

Además, la gallega señala que, en su caso, el desgaste es leve porque trabaja sentada y no carga peso sobre los pies, pero no deja de lado los problemas de utilizar este calzado, en particular durante los meses de verano.