Enrique Rojas, psiquiatra: "Este es uno de los errores más frecuentes al elegir pareja"

Mucho se ha escrito y se ha dicho desde tiempos inmemoriales sobre el enamoramiento y el amor. Dos materias abundantemente tratadas desde todo tipo de prismas: desde la filosofía, la religión, el arte, el cine, la literatura.. Y, como no, desde la psicología y desde la psiquiatría. Estas disciplinas de la salud han avanzado mucho en estudios y explicaciones sobre un valor y un acto tan profunda y esencialmente humano como es el amor.

Enrique Rojas, psiquiatra y conocido conferenciante, escribió hace años un libro que aborda otras cuestiones. Este autor prolífico, con una enorme cartera de lectores, ha querido abordar así el asunto del amor para acerar sus consejos de experto al mayor público posible.

"Remedios para el desamor" es el título de su obra. Se trata de "una guía para superar las crisis afectivas" que completa "un profundo recorrido por hechos como la conquista amorosa, la esencia del enamoramiento, los ingredientes del amor conyugal, las dificultades de la convivencia, las rupturas, las crisis inherentes a cualquier tipo de separación por más deseada que sea y, finalmente, algunos remedios esperanzadores para el desamor". Un libro que incluye algunas ideas de sumo interés para miles de personas que el psiquiatra Enrique Rojas también explica en sus redes sociales.

El deseo en las parejas de larga duración no aparece por arte de magia, es una emoción que se trabaja y alimenta / CED

De hecho, Enrique Rojas ha querido señalar algunos de los fallos que se comete a la hora de elegir una pareja con la que pasar toda la vida. Acertar con la pareja de vida es una de las mayores preocupaciones de mucha gente. No en vano, ahí están las tasas de separaciones y divorcios para señalar que no hay demasiada efectividad a la hora de tomar una decisión que nos marcará los derroteros de nuestra vida.

Es por eso que Rojas ha querido remarcar cuál es, a su juicio, "uno de los errores más frecuentes en la elección de pareja". Y se muestra rotundo al afirmar que se trata de "dejarse llevar únicamente por la atracción física o la emoción del momento, sin considerar aspectos fundamentales como los valores compartidos, la compatibilidad emocional y los proyectos de vida en común".

Es decir, el flechazo inicial no debe nublar nunca jamás la valoración de cuestiones más trascendentales que deben guiar la elección de una pareja. Tener cierta clarividencia y asumir factores que van a ser esenciales para que una relación de pareja se desarrolle por buenos derroteros resulta clave.

Tres errores habituales en el amor, según Enrique Rojas

Y es una cuestión en la que ahonda claramente Enrique Rojas. "Es esencial comprender que el amor no es solo un sentimiento, sino también una decisión que implica compromiso, comprensión y trabajo conjunto", recalca el famoso psiquiatra español.

Rojas va más allá y asegura que "los principales errores suelen ser tres" a la hora de elegir pareja:

"En primer lugar, no conocer bien a esa persona"

"En segundo lugar, idealizarla y esto lo llamaba Stendhal la cristalización, que es poner más cosas buenas de las que realmente tiene"

"Y, en tercer lugar, hay un dato importantísimo, lo he dicho muchas veces en mis libros y en mis conferencias: no hay amor sin cultura, no conocer las características del amor..."

Las cuatro notas del buen amor, según Enrique Rojas

Igualmente, el psiquiatra enumera otros factores que ve determinantes. "El amor conyugal, el amor de pareja, tiene que tener cuatro notas que se hospedan, residen, habitan", afirma. "Cuatro", recalca. Y son las siguientes: