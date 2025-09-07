Juan Antonio Martín, especialista en pérdida de peso: "No hace falta ir al gimnasio ni pasarse dos horas entrenando"

Con la llegada del verano, muchas personas desean ponerse en forma para lucir su cuerpo en la playa. Sin embargo, ya puede quedar poco tiempo para llevar a cabo esta transformación física. Aunque, Juan Antonio Martín, entrenador especializado en pérdida de peso, tiene un método claro para quitar la barriga.

Se trata de algo fácil de hacer y sin dietas, concretamente hay que entrenar al día unos 40 minutos. El experto expone que el mejor ejercicio para adelgazar es salir a caminar, según manifestó en la revista Clara.

El especialista confirmó que es cierta la teoría de caminar los famosos 10.000 pasos al día, ya que "caminar es una de las formas más simples, naturales y efectivas de movernos".

Antonio Martín señaló que cuando una persona realiza un paseo "activamos muchísimos sistemas del cuerpo al mismo tiempo, aunque no seamos conscientes de ello", en consecuencia mejoran los músculos, articulaciones y el corazón.

El experto en quitar barriga anunció en la revista Clara que caminar puede ayudar a la pérdida de peso: "Puede ser un gran aliado para quemar grasa, porque ayuda a aumentar el gasto calórico diario sin necesidad de hacer entrenamientos muy intensos".

A pesar de recomendarlo, es consciente que salir a caminar no es la manera más rápida para peder peso: "El cuerpo necesita crear un déficit calórico de unas 7.000 calorías. Y caminando, una persona puede llegar a quemar entre 250 y 300 calorías por hora, dependiendo del ritmo, el terreno y su propio peso corporal".

Por este motivo, para peder un kilo "necesitaríamos caminar unas 25-28 horas". Sin embargo, reconoció que "caminar ayuda, y mucho, pero por sí sola no hace milagros. Lo ideal es integrarla como parte de un estilo de vida más activo y consciente".

El entrenador aseguró que para quitar la barriga es necesario tener en cuenta otros aspectos: la alimentación, el movimiento, el descanso y el estrés.

Sobre ir al gimnasio, expuso en la revista Clara que "no hace falta ir al gimnasio ni pasarse dos horas entrenando", ya que con dos o tres sesiones a la semana sería eficaz.

Además, declaró que "el entrenamiento perfecto no es el que más te hace sudar, el que mayor base científica tenga, ni el que más calorías quema, sino el que puedes mantener en el tiempo y se adapta a tu estilo de vida".