Aprender a disfrutar de nuestra rutina diaria es esencial para que nuestro día sea más ameno. El psicólogo Rafael Santandreu, de 55 años, ha abordado la importancia de priorizar la fuerza de disfrute a la de la obligación en nuestro entorno laboral, en el deporte e incluso en las tareas domésticas.

"Si aprendemos a liberar esta energía van a pasar dos cosas. Uno, nos convertiremos en personas muy felices. Y segundo, y también en personas muy exitosas", ha asegurado Rafael Santandreu en 'Atrévete', programa de Cadena Dial.

La fuerza del disfrute es "aprender a activar la diversión en todo lo que haces. En el trabajo, por ejemplo, en tus relaciones sociales, en el deporte, en la nutrición, en las tareas cotidianas de tu casa".

El disfrute es más fuerte que la obligación

El psicólogo explica que aunque probó una vez el 'footing' y le costó más generar adherencia, per cuando "iba a jugar una pachanga de baloncesto con mis amigos, estaba no una hora, sino dos horas y pico".

"Hacía mucho más y encima quería volver cada vez. Esa es la fuerza del disfrute. Haces un montón de más esfuerzo y encima quieres volver y volver", ha explicado Rafael Santandreu. "Esa es una prueba muy clara de que la fuerza del disfrute es 20 veces más fuerte que la de obligación", ha añadido.

"Hacer divertidas cosas que no lo son"

El psicólogo recuerda que el tenis "si tú te paras a pensar es una tontería. Es darle a un palo durante una hora hasta que te duele el brazo". Sin embargo, "nosotros lo hacemos divertido" porque "competimos con alguien" o contra nosotros mismos.

"Tenemos una capacidad brutal para hacer divertido cosas que no lo son. ¿Por qué no lo hacemos en nuestra vida cotidiana?", ha reflexionado Santandreu. "Si lo piensas, en el trabajo hay muchos más movimientos que el tenis. El tenis solo tiene cuatro. El revés, el drive, el saque...", ha recordado.

El psicólogo ha asegurado que en el "trabajo tienes hablar con gente, atenderlos, llamadas, informes" y que "en realidad es potencialmente mucho más divertido el curro que el tenis".