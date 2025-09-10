Tomar el rumbo correcto a la hora de gestionar situaciones complejas es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en muchas ocasiones. A veces, esta situación puede abrumarnos, hacernos sentir estancados en un punto del que no podemos salir.

La psiquiatra Marian Rojas Estapé explica, citando al neurólogo y psiquiatra austriaco Viktor Frankl que, para lidiar con momentos complicados, debemos prepararnos para afrontar importantes cambios en nuestros hábitos y gestionar correctamente nuestros pensamientos y emociones.

Cambiarnos a nosotros mismos

Tal y como cuenta Rojas, Viktor Frankl definía que, "cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos".

Es decir, cuando sentimos que aquello que tratamos de cambiar o arreglar nos ha sobrepasado o se encuentra lejos de nuestro control, debemos entender que "no siempre podemos cambiar lo que nos pasa", pero "siempre podemos elegir cómo respondemos a lo que nos pasa".

Es por eso que Frankl veía la solución en cambiarnos a nosotros mismos: "aprender a no rendirse, luchar, reajustar la mirada, fortalecer nuestra voz interior".

Una vida complicada

Según destaca Rojas, el neurólogo y psiquiatra austriaco sacó estas conclusiones después de haber tenido que afrontar una vida marcada por las situaciones adversas constantes.

En este sentido, la psiquiatra española destaca que la enseñanza sobre cómo lidiar con las situaciones complicadas reside, básicamente en dos de las obras más destacadas de Frankl: 'El hombre en busca del sentido' y 'La voluntad de sentido'.

En estos libros, el psiquiatra austriaco habla sobre su experiencia en los campos de concentración nazis y explica cómo, "incluso en medio del horror más absoluto, el ser humano puede encontrar sentido, dignidad y fortaleza interior", y el modo en que uno puede "entender cómo gestionar la vida cuando la situación crítica aparentemente ha terminado".

No trates de controlar las circunstancias

El origen de la frustración y la desmotivación reside, en muchas ocasiones, en el hecho de que tratamos de controlar todo lo que nos rodea, incluso aquello que no tiene solución.

En este contexto, en muchas ocasiones nos sentimos incapaces de gestionar, por nosotros mismos, las situaciones complejas que debemos afrontar al intentar abarcar demasiado, incluso aquello que no se puede controlar.

Marian Rojas Estapé destaca una enseñanza clave de los libros del psiquiatra austriaco, que define que, "a veces, el mayor acto de libertad está en no dejarnos arrastrar por las circunstancias, en encontrar esa luz que nos haga volver al camino".