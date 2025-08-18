El cambio climático afecta de manera indirecta a la acumulación de metales pesados, lo que supone un factor de riesgo para la salud ósea, ya que disminuye la densidad del hueso y, por lo tanto, aumenta el riesgo de fracturas. Noelia Martínez, enfermera y posturóloga, explica la necesidad de la luz solar para generar vitamina D, esencial para regular el metabolismo de dos minerales muy importantes para la formación y el fortalecimiento del hueso.