Redacción

¿Cómo afecta el cambio climático en la nutrición?

El cambio climático afecta a los cultivos, lo que provoca una mayor escasez en el abastecimiento de alimentos y el aumento de los precios de los productos saludables. La nutricionista Jordina Casademunt señala que el incremento del dióxido de carbono en la atmósfera también produce un cultivo acelerado que impide que haya una buena calidad nutricional. La especialista expone que la salud del planeta y de las personas van de la mano y que es necesario responsabilizarnos tanto de nuestra salud como de la salud de nuestro planeta.