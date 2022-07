¿Te has propuesto adelgazar pero todavía no has encontrado la dieta que te ayude? Debes saber que no hay trucos para adelgazar. Lo que tienes que hacer es seguir una dieta equilibrada y hacer deporte, pero lo que sí puedes hacer es optar por complementos que acompañados de esas prácticas te ayuden a perder esos kilos de más.

Las infusiones diuréticas y de efecto quemagrasa puede ser de gran ayuda a la hora de conseguir tus objetivos. Por sí solas no harán que luzcas un vientre plano pero pero combinadas con una dieta sana y ejercicio, verás antes los resultados. Hoy te proponemos uno de esos tés recomendados para la perdida de peso. Se trata del té de hinojo, de venta en Mercadona y que está cargado de propiedades para la salud. Se vende en cajas que contiene 20 sobres por un precio de 1, 10 euros. El hinojo aporta a tu dieta fibra, potasio, calcio, vitaminas A y B3 y fósforo, y su alto contenido en hierro es maravilloso para las personas propensas a padecer anemia. El té de hinojo te ayuda en tu proceso de pérdida de peso porque acelera la digestión de alimentos grasos, alivia el estreñimiento, combate la retención de líquidos y tiene un potente efecto saciante. Reduce los gases y la hinchazón abdominal, por lo que será más fácil conseguir lucir un vientre plano. Además, el té de hinojo ayuda a reducir la retención de agua y agiliza el metabolismo, lo que permite quemar grasa más rápidamente, reduce la celulitis y regula el apetito. Otros beneficios de las infusiones de hinojo Mejora la salud de la mujer. Gracias a su capacidad de estimular la producción de estrógenos, alivia el síndrome premenstrual, los cólicos menstruales y los síntomas de la menopausia. Mejora el sistema inmunitario ayudando a prevenir los síntomas del resfriado. Ayuda a reducir el colesterol gracias a su riqueza en ácido ascórbico, oleico y linoléico.

