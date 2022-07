Comenzar a perder esos kilos de más es un a rutina difícil y tediosa, sobre todo, para aquellos que nunca han estado a dieta o que apenas realizan ejercicio. Hay una serie de alimentos que nos ayudan a adelgazar de forma sana y efectiva, al igual que hay otros alimentos que debemos desterrar de nuestra dieta para conseguir perder peso. No debes olvidar que siempre debes acudir a un experto para que te asesore y te ayude a alcanzar tus objetivos acorde a lo que necesitas.

Además de cuidar la alimentación, hacer ejercicio es el mejor complemento para conseguir el objetivo que te plantees. No obstante, a la hora de comenzar una rutina saludable hay un único alimento que debes quitar de tu alimentación parta poder conseguir resultados óptimos.

Se trata del azúcar. Desterrando este producto de tu dieta conseguirás perder hasta cinco kilos en un solo mes.

¿Qué alimentos son los principales que debes eliminar? Bebidas azucaradas, bollería, productos industriales. Cuidar la alimentación en las comidas más importantes del día como el desayuno se traduce en resultados sorprendentes a corto plazo

También es muy importante tener claro que hay que olvidarse del alcohol. Este tipo de bebidas son junto como los refrescos las que más engordan, además que pueden conllevar problemas para la salud. La cerveza, aunque no lo creas, es de las que menos engorda y los cócteles o combinados los que más. Así que si tienes una reunión social y debes beber alcohol, que sea cerveza, por favor.

También es fundamental alejarse de esos "placeres" para muchos como la bollería, las palmeras de chocolate y otros dulces que, por muy sabrosos que sean, solo harán que ganemos kilos.Pero no tienes que renunciar a lo dulce. Incorpora a tu dieta más fruta natural entera. La mayoría de las frutas poseen altas concentraciones de azúcar, pero al tomarlas enteras, no en zumos ni en almíbar, tu organismo consigue metabolizarlas de forma lenta, de tal forma que te ayudan a no engordar y te quitan esas ganas de comer algo dulce