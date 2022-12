A veces perder peso no es sólo cuestión de lo que comes como "plato principal" por así decirlo. También importan mucho los "complementos" que le metes a tu dieta. Seguro que has oído hablar de la importancia de cuidar la comida entre horas. Tienes que controlar lo que "picas" en la oficina. Los expertos nutricionistas llevan tiempo aconsejando que utilices fruta para esos momentos en los que tienes hambre y no sabes qué llevarte a la boca. Si lo haces conseguirás bajar peso porque estarás eliminando grasas saturadas y, además, lograrás el objetivo de comer varias piezas de fruta al día (recuerda que se recomienda que comas ocho piezas de fruta y verdura cada día). Pero no sólo es importante la fruta. Hay un alimento que no puede faltar en tu dieta. Sólo 30 gramos al día te pueden ayudar a perder peso. Lo dicen los expertos. Se trata de los frutos secos.

"Cuando se han hecho estudios con dos grupos: uno con dieta X y otro con dieta X con frutos secos ha perdido más peso el segundo. Unos 30 gramos al día contribuyen al a pérdida de grasa ganando en salud", explica en uno de sus últimos post el nutricionista Miquel Girones, que acumula decenas de miles de seguidores en las redes sociales, en donde intenta dar lecciones de vida saludable. "Las mejores opciones son los frutos secos naturales o tostados (sin sal ni azúcar ni miel)", explica haciendo hincapié en que si comes más de esos 30 gramos recomendables "tampoco pasa nada porque no se ha visto un incremento de peso significativo". Pero, si estos frutos secos son alimentos muy calóricos, la gran pregunta es ¿cómo puede ser que ayuden a perder peso y a adelgazar? Pues el propio Girones trata de explicarlo aunque no haya muchos datos al respecto. "no sabes exactamente el porqué pero la evidencia científica es cierta. Hay múltiples estudios que así lo inician. Se piensa que quizá es porque no absorbemos todas las calorías al 100 por ciento. Otra teoría es porque nos sacian y evitan que comamos alimentos más calóricos al final del día", explica. Y es que, volviendo a una idea que antes desarrollábamos, es muy importante que incluyas tanto frutos secos como fruta fresca tanto en tu pausa de mediodía como en tu desayuno. Ya te hemos hablado muchas veces del desayuno en nuestra sección de salud. Lo más recomendable si quieres perder peso es que dejes de lado la bollería industrial y te pases a opciones más saludables. ¿Has notado que apenas dos horas después de la primera comida del día ya vuelves a tener hambre? La explicación de lo que te ocurre es sencilla: los alimentos como la bollería industrial tienen mucho azúcar de rápida absorción, que tu organismo consume muy pronto y necesita pronto más y por eso tienes que comer el pincho de media mañana. Prueba a desayunar fruta, yogur o frutos secos verás como esa realidad cambia. Pero aún hay más teorías acerca de la bondad de tomar frutos secos. "Otra teoría es que aumenta el metabolismo basal o la termogénesis a través de algún mecanismo aún desconocido", insiste Girones haciendo hincapié en que "sea lo que sea es un hábito muy saludable que además te ayudará a controlar tu línea", concluye. "Te digo por experiencia personal y de mis clientes que funciona. Por eso es un hábito fundamental que incorporo siempre en los planes de coaching personalizado centrados en perder grasa ganando en salud", insiste. Sólo te queda probarlo. Además tú mismo puedes elegir el fruto seco que más te guste o que más te apetezca.