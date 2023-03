Mantener la línea no tiene porque estar relacionado con renunciar a aquello que más nos gusta. No es necesario que abandonemos la tradición de merendar. Lo que hay que hacer es buscar opciones saludables para saciar el gusanillo antes de la cena y no subir de peso.

En los últimos tiempos se ha puesto de moda un alimento que siempre a tenido la fama de 'bomba calórica', pero nada más lejos de la realidad. De hecho todo lo contrario. Esta cargado de nutrientes e incluso nos puede ayudar a bajar de peso. Se trata de la crema de cacahuete, un complemento perfecto para tus meriendas que, aunque debe tomarse con moderación, es muy beneficioso tanto para regular el azúcar en sangre como para mantener la salud muscular y cardiovascular y mejorar el bienestar del sistema inmune. Está cargada de nutrientes y contiene gran cantidad de proteínas y grasas saludables, que aportan el extra de energía que el cuerpo necesita, sobre todo si se toma antes o después de realizar cualquier actividad física Además de beneficiosa para la salud, ayuda a perder de peso, ya que su poder saciante contribuye a frenar las ganas de comer entre horas y evita que se puedan consumir otros aperitivos mucho menos sanos. A todo esto, hay que añadir que tiene un alto contenido de fibra, lo que facilita la digestión y evita la sensación de pesadez. Para que la crema no pierda las propiedades debe estar lo menos procesada posible, por lo que se recomienda evitar aquellas que contengan sal o azúcares añadidos