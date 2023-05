El estilo de vida ha cambiado radicalmente después de una pandemia que ha provocado que mucha más gente teletrabaje, tenga horarios unificados o fórmulas personalizadas para conciliar. Esto ha hecho que muchos nutricionistas se las tengan que ingeniar para para hacer recomendaciones de dieta a sus clientes.

Con esto, mucha gente ha ganado en tiempo libre, lo que nos permite dedicar más tiempo a hacer deporte y alcanzar así más fácilmente el déficit calórico. Esto no quiere decir que lo que consumamos no deba ser saludable, pero sí que entran en la ecuación alimentos que antes no se contemplaban.

La fruta es un alimento ideal para consumir como postre

Además, los expertos siguen advirtiendo que es falsa la creencia de que la cena o el desayuno sean las comidas más importantes del día. De hecho, reseñan que lo único importante es el total de calorías y que lo más útil para cumplir esto es aprender a quemar calorías y saber cuántas perder.

Otro de los tópicos contra los que tienen que hacer frente para defender este postre es que no se puede comer fruta por las noches, debido a que tiene mucho azúcar.

Por ello, en los últimos tiempos, han destacado las ventajas de la fresa, una fruta que comienza a asomar con fuerza en los supermercados (su temporada comienza ahora).

Como principal ventaja, debido a que está compuesta en un 85% de agua, tiene que es un producto muy saciante, por lo que nos llenaremos sin apenas sumar calorías y nos ayudará a adelgazar.

Cuidarnos y mantener nuestro peso es fundamental no solo por una cuestión estética, sino para prevenir la obesidad, una enfermedad que está teniendo grandes perjuicios en la sociedad debido a los alimentos altos en grasas y azúcares que llenan nuestras neveras. Y esto nada tiene que ver con lucir palmito en la playa.

¿Qué alimentos evitar según la OCU?

Pero no solo con consumir fresas adelgazaremos, sino que, según la OCU, hay ciertos alimentos que debemos eliminar de nuestra dieta para gozar de mejor salud: