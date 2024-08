¿Cuánto se adelgaza caminando una hora al día?

La llegada del buen tiempo suele llevar asociada el deseo de deshacerse de los kilos de más acumulados durante el invierno. Lo habitual es que quien quiere adelgazar, desee hacerlo rápido.

Para eso, hay alternativas, pero no siempre tienen por qué ser las mejores. De hecho, los especialistas no recomiendas perder peso tan abruptamente, no sólo por motivos de salud, sino por las secuelas que puede dejar en la piel una pérdida de peso tan acelerada.

Para adelgazar rápido y sin mucho esfuerzo, nada mejor que optar por el ejercicio físico. Y no hace falta machacarse en el gimnasio o salir a correr kilómetros y kilómetros, sino que un poco de actividad constante será más que suficiente.

¿Cuánto peso se puede perder al caminar?

Se debe promover actividades de entretenimiento, deportes en equipo así como evitar el uso de transporte siempre que se pueda para fomentar el caminar o el desplazamiento en bicicleta / Young sportive couple doing yoga fitness . People in a summer park.

Es muy común que quien quiere adelgazar eche mano de una dieta y, además, intente realizar algún tipo de ejercicio para acelerar el proceso de perder peso. Caminar es una actividad que está al alcance de todo el mundo y que, además, no exige coste económico ni un equipo deportivo especial.

Caminar es, también, el ejercicio por el que más gente opta cuando se deciden a adelgazar. Pero, ¿es realmente efectivo? ¿Cuánto se adelgaza en una semana si sales todos los días a caminar? Es la gran pregunta que surge en esos momentos en los que tenemos un evento o acontecimiento importante cerca y queremos quitarnos de encima algún kilito de más.

Los expertos explican que caminar todos los días puede llevarnos a adelgazar alrededor de un kilo por semana. La clave, no obstante, está en gastar más calorías de las que consumimos y, para ello, es imprescindible reducir la ingesta de dulces y carbohidratos.

¿Cuál debe ser la intensidad de la caminata para adelgazar?

Para adelgazar un kilo a la semana caminando todos los días hay que hacerlo al menos durante una hora al día y a buen ritmo, de unos 6 kilómetro por hora.

Se trata de aligerar el paso de manera que se camine rápido, pero sin que llegue a faltar el aliento y sin exceder de las 120 pulsaciones por minuto. Es decir: no se trata de pasear tranquilamente, pero tampoco de correr como si estuviéramos preparándonos para un maratón.

Si, además, se añade alguna dificultad, como subir pendientes o escaleras, perder peso será aún más fácil porque se combinará el ejercicio aeróbico cardiovascular con la fuerza muscular.

El momento más idóneo para perder peso caminando es salir en ayunas o después de tomar un té verde. No obstante, hay que tener en cuenta que el metabolismo, la edad y las circunstancias de cada persona también influirán en la pérdida de peso de cada persona.

Aquellas con mucho sobrepeso adelgazarán más fácil y rápido que aquellas que no les sobran tantos kilos, pero la pérdida inicial de peso será sobre todo de líquidos, que se recuperan enseguida.