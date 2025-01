COVID-19, gripe o resfriado: por qué parece que todo el mundo está enfermo estas navidades

El principio de año está marcado por los casos de gripe que, según el Instituto de Salud Carlos III roza el "umbral epidémico". Por eso, no es raro que conozcamos a alguien que durante estos días está sufriendo alguno de los síntomas típicos de estas enfermedades infecciosas, como la tos, la fiebre, congestión nasal, estornudos, mal cuerpo o escalofríos.

El Centro Nacional de Epidemiología ha alertado del aumento de casos en plenas fiestas navideñas. El último informe indica que la tasa de síndrome gripal es de 35,3 casos por cada 100.000 habitantes (24,1 casos/100.000 habitantes en la semana previa), situándose cercana al umbral epidémico.

Respecto a la COVID-19 es de 4,7 casos por 100.000 habitantes, similar a la semana previa. En cuanto a los casos de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años es de 509,3 casos (543,5 casos semana previa).

La gripe roza el umbral epidémico en Navidad / Europa Press

¿Sabes cuáles son los síntomas de la gripe?

La gripe está producida por el virus influenza, que afecta al aparato respiratorio, y se transmite de persona a persona. Se distinguen varios tipos:

Gripe “estacional” (la de todos los inviernos).

Gripes pandémicas (por ejemplo; H1N1 de 2009-2010 o denominada también gripe “porcina”).

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) señala que, aunque la mayoría de las personas contagiadas con gripe se curan por sí solas y no tiene ningún problema posterior, “en pacientes crónicos puede ser peligrosa”.

Tanto que algunos de ellos necesitan hospitalización y, en algunos casos, este virus respiratorio puede llegar a causar la muerte. “Esto se debe a que la gripe puede causar una infección pulmonar grave llamada neumonía”.

La lista de los síntomas más frecuentes de la gripe / ISCIII

Los síntomas de la gripe aparecen de repente y pueden incluir:

Fiebre

Escalofríos

Dolor de garganta

Congestión nasal

Dolor muscular

Cefalea

Fatiga y/o cansancio

En los niños, además, es frecuente que junto a estos síntomas, también se produzcan vómitos y diarrea.

Archivo - Una enfermera pone una vacuna contra la gripe en una imagen de archivo / María José López - Europa Press - Archivo

¿Es COVID-19, gripe o catarro?

Los síntomas del coronavirus complican su diferenciación de un catarro por la sensación de afectación faríngea, fiebre, tos, malestar general o escalofríos.

La principal diferencia del SARS-CoV-2 frente a la gripe o resfriado es que los síntomas de la infección comienzan en torno al tercer día tras haber estado en contacto con un contagiado.

En el caso de la gripe, aparecen de uno a siete días después de entrar en contacto con el virus influenza. Mientras que los síntomas del resfriado suelen aparecer de dos a tres días después de exponerse a la infección.

Los síntomas comunes de las cuatro patologías son tos, congestión y goteo nasal.

No obstante, este último síntoma, la mucosidad, es amarillenta en el caso de infecciones como la gripe, el resfriado y el coronavirus. Otros síntomas como fiebre, cefalea, dolor muscular, fatiga y cansancio son propios de la COVID-19 y la gripe. Y aunque el resfriado también comparte alguno de estos síntomas, no es nada habitual que produzca fiebre ni febrícula (no superior a 38º C).