Descubren nueva vía para potenciar la inmunoterapia contra el cáncer de pulmón más agresivo

Añadir un inhibidor del gen MET potencia el efecto del tratamiento combinado de quimioterapia e inmunoterapia en el cáncer de pulmón microcítico o de célula pequeña, según un estudio multicéntrico que ha liderado el Instituto de Investigación del Hospital del Mar.

Se trata de una neoplasia maligna agresiva, que supone el 15% de los tumores de pulmón. La tasa de supervivencia a los tres años para pacientes con este tipo de cáncer en estadio diseminado es del 6%. Aunque las opciones de tratamiento han mejorado notablemente en las últimas décadas, hoy en día siguen siendo escasas.

La investigación, que se ha realizado en colaboración con el área de Cáncer del Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciberonc), ha sido publicado por la revista Cell Reports Medicine. Así, se demuestra la importancia del HGF o factor de crecimiento de los hepatocitos, vinculada a la multiplicación y supervivencia celular, en el mal pronóstico de la enfermedad y la resistencia a los tratamientos.

Este tipo de tumor muestra una gran capacidad para generar resistencia y generar metástasis

Revoluciona el enfoque terapéutico contra uno de los tumores más agresivos

Este tipo de cáncer de pulmón tiene una progresión muy rápida. Su diagnóstico tardío no permite el abordaje quirúrgico. El tratamiento actual consiste en la combinación de quimioterapia e inmunoterapia, pero este tipo de tumor muestra una gran capacidad para generar resistencia y generar metástasis. Sin embargo, el estudio del Instituto de Investigación del Hospital del Mar abre un nuevo camino de esperanza.

Los investigadores que han liderado el estudio sobre el cáncer de pulmón más agresivo / RC

La autora principal del trabajo, la doctora Edurne Arriola, explica que "hemos visto que cuando se combinan la inmunoterapia y la quimioterapia con el inhibidor de MET, este inhibidor es capaz de hacer que la inmunoterapia funcione mejor, incrementando la supervivencia y la respuesta tumoral en modelos de ratón".

Un impulso clave para la inmunoterapia en el cáncer de pulmón

Para llegar a esta conclusión, se analizó la respuesta a diversas combinaciones de tratamientos en modelos murinos de cáncer de pulmón microcítico.

Un grupo sirvió como control sin tratamiento, otro recibió solo quimioterapia, un tercer grupo recibió quimioterapia e inmunoterapia con un anticuerpo monoclonal anti-PD-L1, y el último grupo recibió quimioterapia, inmunoterapia y un inhibidor de MET.

Seis de los nueve tumores tratados con esta combinación mostraron una respuesta completa

Los mejores resultados, tanto en progresión tumoral como en supervivencia de los ratones, se observaron en el grupo tratado con el inhibidor de MET, además de quimioterapia e inmunoterapia. De hecho, seis de los nueve tumores tratados con esta combinación mostraron una respuesta completa.

"Esta estrategia ralentizó el crecimiento tumoral y, en algunos casos, lo suprimió por completo. Al analizar la supervivencia y la progresión tumoral, los ratones tratados con el inhibidor de MET obtuvieron mejores resultados de supervivencia", matiza la doctora Arriola.

Esta respuesta positiva y duradera se atribuye a la capacidad del inhibidor para contrarrestar la influencia del gen MET en el microambiente tumoral. Cuando el MET es inhibido, "el microambiente tumoral, que contribuye a la resistencia al tratamiento, cambia, y esto facilita la actividad de las células T del sistema inmunitario, que son activadas por la inmunoterapia". En otras palabras, el inhibidor no actúa directamente sobre el tumor, sino que facilita la eficacia del tratamiento estándar.

Carcinomas de pulmón microcíticos en ratones tratados con un control, savolitinib (inhibidor de MET), anti-PD-L1 (inmunoterapia) y la combinación. En el tratamiento combinado, se observa una mayor infiltración peritumoral de células CD3 (linfocitos [marrón]), capaces de eliminar las células tumorales (azul). / Hospital del Mar

Los investigadores han validado los resultados obtenidos a través de muestras de tumores en humanos. Y han podido comprobar cómo aquellos en los cuales el gen MET está sobreexpresado tienen un peor pronóstico, con un microambiente tumoral que entorpece el efecto del tratamiento con inmunoterapia y desarrollan una mayor resistencia.

Lo mismo pasa con la quimioterapia, lo que supone un hecho relevante, ya que la mitad de los pacientes con este tipo de tumor presentan sobreexpresión de este gen.

Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Iniciar un ensayo en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña. La intención es comprobar si añadir el inhibidor de MET una vez se ha completado el tratamiento con quimioterapia e inmunoterapia y se pasa al tratamiento de mantenimiento con solo inmunoterapia, es útil para evitar la progresión del tumor.