A partir de los 40 años se disparan los problemas de tiroides: ¿se pueden evitar? ¿Cómo?

La glándula tiroides es pequeña pero muy importante para el desarrollo de nuestra vida y para el mantenimiento de nuestra salud. Y su importancia se explica fácilmente en 3 puntos:

La tiroides es una glándula pequeña en forma de mariposa ubicada en la parte delantera del cuello. Produce hormonas que controlan la forma en que el cuerpo utiliza la energía. Estas hormonas afectan a casi todos los órganos del cuerpo y controlan muchas de sus funciones más importantes.

Por ejemplo, y aunque muchas personas no lo conozcan, afectan a:

La respiración

El ritmo cardíaco

El peso

La digestión

El estado de ánimo.

Las múltiples enfermedades de la tiroides

La enfermedades de la tiroides causan que se produzcan demasiadas o muy pocas hormonas. Y algunas de las diferentes enfermedades de la tiroides incluyen:

Bocio : Agrandamiento de la tiroides

: Agrandamiento de la tiroides Hipertiroidismo : Cuando la glándula tiroides produce más hormona tiroidea de lo que su cuerpo necesita

: Cuando la glándula tiroides produce más hormona tiroidea de lo que su cuerpo necesita Hipotiroidismo : Cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea

: Cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea Cáncer de tiroides

de tiroides Nódulos : Bultos en la tiroides

: Bultos en la tiroides Tiroiditis: Hinchazón de la tiroides

La falta de yodo puede aumentar el tamaño de la tiroides. / Adobe Stock

El hipotiroidismo es la afección más "popular"

El hipotiroidismo es la enfermedad que aparece cuando la actividad de la glándula tiroides se reduce, produce menos hormona tiroidea de la que debe y, en consecuncia, la mayoría de las funciones del organismo se ven afectadas.

Esta situación aparece generalmente de forma progresiva y es difícil saber reconocerla porque los síntomas van apareciendo y agravándose poco a poco.

Lo más común es que las mujeres sean las más perjudicadas por el hipotiroidismo, llegando a una tasa del 10% de prevalencia entre ellas. En los hombres, no sobrepasa el 2%.

Según explica el doctor Pedro Pablo Ortiz Remacha, endocrino especialista en tiroides y pionero en el tratamiento de nódulos benignos de tiroides con ultrasonidos:

“Las tiroiditis, generalmente autoinmunes, producen una primera fase de hipertiroidismo para acabar en un hipotiroidismo por destrucción de la glándula como consecuencia a la autoinmunidad”.

En más de la tercera parte de los casos con hipotiroidismo, se pueden formar nódulos tiroideos, que son grupos de células tiroideas dentro del tiroides.

Los tratamientos de tiroides deben tomarse en ayunas. / FREEPIK

Y el especialista aclara que si el hipotiroidismo no se trata, estos nódulos tienden a crecer y a llegar a un tamaño considerable, produciendo síntomas locales como;

"Molestias al tragar

Alteraciones en la voz

Incluso ser estéticamente visibles y notarse un bulto en el cuello”.

Aunque más del 70% de los nódulos tiroideos son benignos, su crecimiento progresivo obliga a:

Controles periódicos Su punción para valorar su benignidad o malignidad Y a proponer al paciente tratamientos no invasivos y específicos para el nódulo que salvaguarden el resto del tiroides

¿Por qué afectan los problemas de tiroides a partir de los 40 años?

La aparición del hipotiroidismo casi nunca suele ser rápida. Primero aparecen síntomas como:

Sensación de frío

Cansancio

Apatía

Aumento de peso de forma poco llamativa

Cáncer de tiroides: Los primeros síntomas que alertan sobre este tumor, frecuente entre las mujeres de mediana edad / Freepik

Conforme la mujer llega a los 40 o 50 años, “ha habido tiempo suficiente para que estos síntomas se hagan llamativos y realicemos el diagnóstico de sospecha a través de un análisis de sangre con determinación de las hormonas tiroideas y de la TSH”.

La tiroiditis postparto “sí que propicia la aparición del hipotiroidismo en las mujeres de rango de edad a partir de los 35 años. La afectación del tiroides suele ser anterior a los 40 años con hipotiroidismo subclínico”, subraya el doctor, quien es el especialista que mayor número de intervenciones con ultrasonidos ha realizado en España y Europa.

“A partir de los 40 años se manifiesta con sus síntomas de forma clara y se diagnostica. Por ello, hay que estar vigilante ante los signos de sospecha y pensar en un hipotiroidismo en una mujer adulta en sus comienzos”.

y pensar en un hipotiroidismo en una mujer adulta en sus comienzos”. “En mujeres postmenopáusicas a partir de los 50 años, la tasa de prevalencia se eleva porque la menopausia es un factor que puede desenmascarar un hipotiroidismo latente”.

La importancia de la alimentación en el hipotiroidismo

Los hábitos de vida “tienen una causa importante en la aparición prematura de hipotiroidismo”. Los cuatro pilares que afectan a la aparición de hipotiroidismo son:

Una dieta con consumo excesivo de ultraprocesados, azúcares refinados, harinas, gluten y el consumo inadecuado de grasas trans.

ultraprocesados, azúcares refinados, harinas, gluten y el consumo inadecuado de grasas trans. El sedentarismo , favorece la inactivación de los sistemas hormonales, incluyendo el tiroideo.

, favorece la inactivación de los sistemas hormonales, incluyendo el tiroideo. La falta de sueño y el mal descanso nocturno , producen agotamiento acelerado de la tiroides.

, producen agotamiento acelerado de la tiroides. El estrés crónico, por vía de otras hormonas como el cortisol, que va a interferir en el correcto funcionamiento del tiroides, agotando su producción y agravando el hipotiroidismo y sus síntomas.

Todos estos elementos: “la dieta, el sedentarismo, la mala calidad del sueño y el estrés generan en nuestro cuerpo una inflamación crónica de bajo grado que, de forma silenciosa y progresiva, colabora de forma determinante en la aparición y agravamiento del hipotiroidismo”.

El pescado es perfecto para el hipotiroidismo / Imagen de Anna Sulencka en Pixabay

¿Qué alimentos aumentan la función tiroidea?

Existen alimentos y complementos que ayudan al tiroides en su función de formación de hormona tiroidea.

“El consumo preferentemente de pescado, la sal yodada, las algas… Todos los productos que provienen del mar, presentan iodo. El yodo es la materia prima para formar las hormonas tiroideas T3 y T4”.

Además, el doctor también señala “suplementos como el selenio, el zinc, el hierro, la rhodiola, la coenzima Q10, las vitaminas A, D, C, B3 y B12, el mioinositol y el magnesio, son nutrientes que mejoran la calidad de las hormonas tiroideas y pueden contribuir a mejorar y evitar la aparición de hipotiroidismo”.

Hipertiroidismo: ¿Qué debo comer si quiero evitarlo?

La alimentación debe ser lo más equilibrada posible para evitar problemas en el tiroides. El doctor Pedro Pablo Ortiz Remacha recomienda:

El consumo variado de alimentos , verdura, carne, pescado, legumbres, hortalizas, huevos y frutos secos ayudan a una producción equilibrada de hormona tiroidea.

, verdura, carne, pescado, legumbres, hortalizas, huevos y frutos secos ayudan a una producción equilibrada de hormona tiroidea. Lo más frecuente es que el hipertiroidismo sea debido a un nódulo llamado “caliente” o hiperactivo. Este nódulo produce una enorme cantidad de hormona tiroidea fuera del control del resto del tiroides y produce la enfermedad hipertiroidea que, aunque tengamos hábitos saludables, no son capaces de corregirla.

Las legumbres son un alimento saludable que deberíamos incluir en nuestra dieta y para el hipotiroidismo / Freepik

“Para evitar el tratamiento del nódulo caliente con yodo radioactivo (que produce un hipotiroidismo secundario y efectos colaterales), la termoablación con ultrasonidos HIFU también es segura y eficaz. Al tratar directamente y de forma selectiva el nódulo quemándolo, deja de producir el exceso de hormona y el hipertiroidismo se corrige”. El paciente vuelve a la normofunción tiroidea ya que, con esta “novedosa técnica”, el resto del tiroides se mantiene intacto.

Esta técnica, además, “es válida tanto en nódulos fríos que acompañan al hipotiroidismo como en nódulos calientes cuando producen hipertiroidismo”.