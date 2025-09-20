Consejos del otorrino para cuidar nuestros oídos: ¡Hay que olvidarse de los bastoncillos!

¿Son nuestros oídos los grandes olvidados? Pues probablemente sí, ya que solo les prestamos atención cuando nos duelen o cuando perdemos audición.

Pero antes de que el problema vaya a más la pregunta que nos debemos hacer es ¿Cómo cuidar nuestros oídos?

Los especialistas en otorrinolaringología señalan que cuidar nuestra salud auditiva desde edades muy tempranas es fundamental para poder gozar de una mayor calidad de vida.

Sin embargo, existe una importante falta de concienciación por parte de la sociedad sobre la relevancia de cuidarse en este sentido.

Es algo que corroboran los expertos de Aegon, entidad aseguradora especializada en salud, haciendo hincapié especialmente en los más jóvenes. Porque al parecer, es a esa edad cuando tenemos menos conciencia de las consecuencias que puede tener un mal cuidado auditivo a largo plazo.

Así, para empezar a cuidar la salud auditiva, los expertos recuerdan algunos sencillo hábitos que prevengan problemas en los oídos a largo plazo.

¿Sabías que los bastoncillos no son nada recomendables para cuidar nuestros oídos?

Es una creencia muy extendida y popular, pero ¡cuidado! limpiar los oídos con bastoncillos tienen más riesgos que beneficios.

Puede provocar tapones y dañar tanto la membrana como el interior del conducto auditivo.

Entonces, ¿Cómo los limpiamos?

Los especialistas de Aegon empiezan por avisar que nuca debemos introducir objetos en los oídos. Así que para tenerlos limpios es esencial lavarlos con agua y jabón, y después secarlos bien.

Si practicas natación, lo mejor es utilizar tapones y secar los oídos después de cada baño. De esta manera, se elimina la humedad del conducto auditivo y se evitan posibles infecciones por hongos, por ejemplo.

¿Sabías que las infecciones o gripes pueden causar una pérdida auditiva si no cuidas tus oídos?

En tiempos de pandemia se nos ha olvidado que hay más infecciones aparte del coronavirus. Pero la realidad es que enfermedades leves, como un catarro o una gripe, puede causarnos una pérdida auditiva.

¿Por qué? En estos casos tenemos más predisposición a contraer cualquier tipo de infección, que es lo que podría llegar a provocar una pérdida de audición.

Bastoncillos, el gran enemigo de nuestros oídos / Pixabay

¡Evita automedicarte! Acude al especialista con frecuencia

En algunas ocasiones podemos caer en el error de minimizar cualquier molestia o problema auditivo que suframos. Sin embargo, algo que podemos notar en un principio como una molestia leve o anomalía puede ser el detonante de algo más grave.

En este caso, el doctor Alvar Ocano, gerente médico de Aegon, advierte:

"En cuanto a patologías auditivas, es fundamental la prevención temprana. Por eso es tan importante acudir de manera regular a consulta, realizarse revisiones periódicas e incluso test auditivos preventivos. Esto cobra especial importancia si tenemos antecedentes familiares de enfermedades degenerativas auditivas".

Tampoco es recomendable aplicar remedios caseros u otros medicamentos en tu oído, salvo que se haga bajo prescripción médica.

¿Sabías que el viento también puede dañar el oído? Protégete de los sonidos fuertes

Aunque quizás éste pueda ser un consejo algo obvio, todos nos exponemos a ruidos en nuestro día a día que pueden resultar muy agresivos para el oído.

Por un lado, muchas veces usamos auriculares a un volumen mucho mayor del recomendado.

Por eso los especialistas en audición de Aegon explican que se debe hacer uso de auriculares siempre por debajo del 60% del volumen máximo, pudiendo escuchar los sonidos que se producen alrededor.

Es más, la OMS aconseja limitar la escucha con auriculares a una hora al día para que así no afecte demasiado a nuestra salud.

Y aunque es cierto que la contaminación acústica es un verdadero problema en algunas zonas, lo más indicado es reducir lo máximo posible la presencia en ambientes y espacios ruidosos.

En casa también es importante que controlemos el volumen de aparatos como la televisión, los equipos de sonido o la radio .

Y cuidado con el viento. Cuando sopla muy fuerte, puede provocarnos inflamaciones en el oído.

En definitiva, los expertos recomiendan no olvidar el cuidado de nuestros oídos.

¿Cómo? Pues incorporando todos estos hábitos, para así evitar y prevenir riesgos de una pérdida de audición severa, algo que ocurre a edades cada vez más tempranas.