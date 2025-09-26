Marcadores precoces del párkinson: síntomas que pueden avisarnos con años de antelación

Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), unas 120.000-150.000 personas padecen la enfermedad de Parkinson en España.

Se estima que cada año se diagnostican más de 10.000 nuevos casos. Y aunque el 70% de ellos tiene más de 65 años, hay un preocupante 15% que tienen menos de 50 años.

Los síntomas más habituales, y conocidos por todos, son:

Temblor de reposo

Rigidez

Pérdida de habilidad

Rapidez para realizar funciones motoras

Trastornos posturales y/o trastorno de la marcha.

Sin embargo, hay ciertos síntomas no motores, y que empiezan 5-10 años antes del diagnóstico, que son marcadores precoces del párkinson.

Así lo explica la doctora María José Martí, directora de la Unidad de Párkinson y Trastornos del Movimiento del Hospital Clínic de Barcelona:

“Es importante saber que hay algunos síntomas que se dan muchos antes de que empiecen los típicos temblores”.

Y esos síntomas son:

Estreñimiento. La Sociedad Española de Neurología calcula que “puede aparecer a lo largo de la evolución de la enfermedad hasta en el 80% de los pacientes”.

Depresión. Síntomas como la ansiedad o la depresión, en cambio, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres con párkinson.

Pérdida del olfato.

Trastorno del sueño.

Disfunción sexual.

Producción excesiva de saliva.

Y es que, como señala la especialista a este portal:

"La gente se da cuenta solo si tiene temblor o dificultad para caminar, y no le da importancia a este tipo de síntomas que pueden predecir la enfermedad de Parkinson".

También es conveniente resaltar que entre un “30-40% de los casos, los pacientes no presentan temblor”, que es el síntoma más característico de esta patología, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, después de la enfermedad de Alzheimer.

La importancia de la detección precoz

La detección precoz del párkinson, como ocurre con el resto de enfermedades neurodegenerativas, es uno de los pilares fundamentales para el buen funcionamiento de los tratamientos.

“La urgencia es detectarla lo antes posible y, sobre todo, las personas que están en riesgo de padecer alguna de estas patologías”.

Y es que, sobre el origen de esta enfermedad, todo apunta a que el desarrollo de esta enfermedad neurodegenerativa tiene que ver con una combinación de factores de riesgo que no se pueden modificar: envejecimiento y factores genéticos.

No obstante, el doctor Javier Pagonabarraga, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología, aclara que:

"La exposición a ciertos factores ambientales podría incrementar o disminuir el riesgo del Parkinson, pero el conocimiento de estos factores aún no es lo suficientemente amplio y se han encontrado resultados contradictorios en muchos estudios".

Una enfermedad cuyo manejo no es sencillo, puntualiza el doctor, dado "los numerosos síntomas motores y no motores que conlleva, junto con las diversas complicaciones que pueden surgir".