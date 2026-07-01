Por qué algunas personas se ponen enfermas justo cuando empiezan las vacaciones

Muchas personas esperan durante meses la llegada de las vacaciones para descansar, pero, paradójicamente, es entonces cuando aparecen síntomas como resfriados, dolor de cabeza, cansancio o malestar general. Este fenómeno es conocido como "síndrome de las vacaciones" o leisure sickness y, aunque no lo parezca, cuenta con una explicación médica.

El doctor Ernesto Botella, especialista en Medicina Interna del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria, explica a este periodico que "es un fenómeno conocido y descrito en la evidencia científica, pero probablemente infraestudiado y sobre el que aún nos quedan aspectos por conocer".

Según detalla el especialista, una de las principales causas está relacionada con el estrés acumulado durante los meses de trabajo. "El estrés sostenido en el tiempo y la reacción del cuerpo frente a esta situación como mecanismo adaptativo, así como la posterior relajación durante los periodos vacacionales, son una de las principales explicaciones para esta entidad".

Además, añade que "el estrés desencadena una serie de cambios hormonales e inmunitarios que se relacionan con este síndrome". A ello se suman otros factores propios de las vacaciones, ya que "los cambios de horario, el insomnio y las alteraciones en la rutina tienen efecto a nivel de nuestro organismo".

Imagen de turistas en Benidorm / David Revenga

Los cambios de rutina afectan al sistema inmunitario

Y es que, muchas personas enferman cuando dejan atrás el ritmo de trabajo y comienzan a descansar. Para el doctor Botella, esto ocurre porque "el cuerpo se acostumbra a vivir bajo una situación de estrés intentando adaptarse a esta situación; al descansar, este estímulo cesa y se produce un desequilibrio".

Ese desequilibrio, explica, tiene consecuencias sobre el organismo: "El desequilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, así como la actividad del cortisol y otras hormonas, y su efecto sobre el sistema inmune producen este síndrome".

El sistema inmunitario también puede verse afectado por el cambio brusco entre la rutina laboral y el descanso. En este sentido, el especialista señala que "el cuerpo trata de adaptarse a las demandas a las que sometemos a nuestro organismo; busca este equilibrio y homeostasis".

Asimismo, el doctor Botella matiza que "los cambios que se producen tras pasar de una rutina demandante y exigente, donde nuestro cuerpo percibe que no podemos enfermarnos, a la relajación de las vacaciones tiene efectos sobre el sistema inmunológico".

Respecto a las personas que tienen mayor riesgo de sufrir este síndrome, el doctor Botella afirma que "las personas que están más sometidas a una carga laboral elevada, personas con niveles de autoexigencia altos y con mayor sentido de la responsabilidad son los perfiles que con mayor frecuencia experimentan este tipo de reacciones".

Aunque el síndrome de las vacaciones es todavía un enómeno sobre el que aún queda investigación por desarrollar, el especialista coincide en que el estrés mantenido durante largos periodos y el cambio brusco hacia el descanso pueden explicar por qué algunas personas comienzan sus vacaciones enfermando justo cuando, por fin, dejan de trabajar.

Fuente: La Nueva España