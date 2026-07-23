Kiko Rivera sufre un segundo ictus: por qué puede repetirse un accidente cerebrovascular

Kiko Rivera ha cancelado toda su gira de verano por un "grave problema de salud". Y ya conocemos los motivos. "He vuelto a sufrir un ictus. Probablemente, el estrés ha tenido mucho que ver", ha explicado en un comunicado compartido en sus redes sociales. El artista sufrió su primer ictus en octubre de 2022, con 38 años, y ahora ha confirmado que ha vuelto a padecer un accidente cerebrovascular. El nuevo episodio, según ha relatado, ha sido "un poco más fuerte" y le ha dejado algunas secuelas.

El doctor Leopoldo Guimaraens, responsable de la Unidad de Neurorradiología Intervencionista del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria, explica a este periódico que en España se producen aproximadamente 120.000 casos de ictus al año, lo que supone unos 250 casos por cada 100.000 habitantes. Además, alrededor de 25.000 personas fallecen cada año como consecuencia de esta enfermedad.

Una vez que se detecta un ictus y se consigue recuperar al paciente mediante la retirada del trombo, por ejemplo con una trombectomía, lo más importante es conocer por qué se ha producido. "Es fundamental estudiar si existe una causa cardíaca, si hay alguna patología en las arterias principales que llevan la sangre al cerebro o cualquier otro problema de base que pueda requerir tratamiento", señala.

El tratamiento urgente del ictus es una herramienta extraordinaria, "ya que permite que un porcentaje muy elevado de pacientes pueda recuperar una vida normal, pero si no se identifica la causa del primer episodio existe la posibilidad de que el ictus vuelva a repetirse".

Una vida saludable es clave para evitar que se repita

Para prevenirlo, destaca el neurólogo, es importante mantener una dieta mediterránea, llevar unos hábitos de vida saludables y realizar controles médicos, especialmente a partir de determinadas edades. "También es esencial controlar factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol, la diabetes, evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol y prestar especial atención a problemas como la fibrilación auricular, una de las causas más importantes relacionadas con el ictus".

El ictus es la segunda causa de muerte, y la primera entre las mujeres / Freepik

Aunque tradicionalmente se asociaba a personas mayores, "actualmente también se observan casos en pacientes más jóvenes, incluso con 20 o 30 años, y en algunos casos con antecedentes de más de un ictus. No es lo más frecuente, pero sí es una situación que se está viendo cada vez más".

En cuanto al estrés, no se considera uno de los principales factores de riesgo. "Una persona que mantiene una alimentación adecuada y unos buenos hábitos de vida tiene un riesgo bajo aunque atraviese periodos de estrés. Existen otros factores, como la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares o la fibrilación auricular, que tienen un peso mucho mayor".

La importancia de la rapidez

Respecto a un segundo ictus, el doctor Guimaraens recalca que "las secuelas no tienen por qué ser necesariamente más graves". Si se diagnostica y se trata con rapidez, el paciente puede volver a tener una recuperación favorable. "La rapidez de actuación es uno de los elementos más importantes".

Aunque antiguamente se hablaba de una ventana de tratamiento de unas seis horas, hoy en día "sabemos que en determinados pacientes puede ampliarse, aunque llegar al hospital en las primeras horas, especialmente durante las tres o cuatro primeras, mejora mucho las posibilidades de recuperación".

Dos tipos de ictus La mayoría de los ictus son isquémicos, aproximadamente entre un 80 y un 85 %, causados por la obstrucción de una arteria por un trombo. El resto son ictus hemorrágicos, producidos por la rotura de un vaso sanguíneo cerebral.

Ante un posible ictus hay que estar atentos a síntomas que aparecen de forma brusca, como:

pérdida de fuerza o sensibilidad en la cara, un brazo o una pierna

dificultad para hablar -aunque sea durante un milisegundo- o entender

pérdida repentina de visión

problemas de equilibrio o coordinación

dolor de cabeza muy intenso y repentino sin causa conocida

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Cualquiera de estos signos debe llevar a acudir inmediatamente a urgencias. A diferencia de un infarto, estos síntomas de alarma son similares en hombres y mujeres.

Fuente: La Nueva España