DERMATOLOGÍA
¿Te has quemado los labios con el sol? Así puedes curarlos sin peligro según una especialista
Una dermatóloga estética nos da consejos para que los labios no sufran ante las altas temperaturas del mes estival de agosto
Pleno mes de agosto, y el calor aprieta más que nunca. Por ello, es necesario seguir cuidando nuestra piel. Y debemos hacerlo con todas las partes del cuerpo sin excepción.
Desde 'Guías de Salud' te vamos a dar los consejos necesarios sobre cómo cuidar tus labios durante estas últimas semanas de calor intenso y qué hacer si los tienes quemados o irritados. Todo ello, respaldado por la doctora Belén Fabre, dermatóloga estética formada en la Universidad TU Dresden (Alemania).
Principales riesgos para los labios con el calor
El verano y el calor pueden provocar:
- Deshidratación labial
- Labios secos
- Labios agrietados y descamados
La exposición prolongada al sol sin protección puede provocar infecciones virales como el herpes labial. Ciertas bebidas ácidas como limonadas pueden irritar todavía más los labios sensibles.
Cómo protegerlos
Ante estos riesgos, muchas personas usan protectores labiales sin conocimiento: "se debe elegir un protector labial que ofrezca una combinación de hidratación y protección solar con al menos un FPS 30 o superior para proteger de forma adecuada a los labios contra los rayos UVA y UVB", afirma la doctora.
Este protector labial debe ser reaplicado cada dos horas o incluso con mayor frecuencia si se ha comido, bebido o nadado
- "Para conseguir una protección solar e hidratación adecuada es importante usar productos con protección solar de amplio espectro y agentes hidratantes como manteca de karité, aloe vera o ácido hialurónico", explica la doctora Fabre.
Cómo actuar si tenemos los labios quemados
Se debe evitar la exposición solar para evitar que la quemadura empeore, hidratar los labios y evitar productos irritantes. Es recomendable mantenerse hidratado bebiendo suficiente agua y no lamerse los labios, ya que esto puede aumentar la sequedad e irritación.
Aplicar frío sobre los labios unos minutos también puede aliviar el dolor y si la quemadura es grave o no mejora, se debe consultar a un médico para recibir un tratamiento adecuado.
Algunos de los síntomas de que nos encontramos ante una quemadura severa que requiere atención médica son:
- La inflamación no disminuye con el tiempo
- Aumento del enrojecimiento
- Calor alrededor de la quemadura
- Episodios de fiebre
Papel de la alimentación en los labios
Somos lo que comemos y este caso no es una excepción:
- El café y las bebidas alcohólicas contribuyen a la deshidratación
- Los alimentos muy salados pueden provocar sequedad en los labios o agravar las heridas
- Los cítricos, vinagres y alimentos picantes pueden también irritarlos
- Para lograr una óptima hidratación se recomienda beber agua, consumir frutas y verduras variadas y limitar alimentos irritantes
Seguir estas recomendaciones de la especialista es fundamental para que nuestros labios no sufran y en caso de notar que las quemaduras no mejoran será necesario consultar a un profesional médico.
Fuente: La Nueva España
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