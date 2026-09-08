La tos que no se va: cuándo puede ser una señal de alarma y cuándo acudir al médico

La tos crónica no siempre es un síntoma de otra enfermedad y puede requerir un tratamiento específico. Aunque es una de las consultas más habituales en Neumología y puede generar preocupación por su posible relación con el cáncer de pulmón, los especialistas recuerdan que menos del 2% de quienes consultan por tos crónica reciben finalmente este diagnóstico. ¿Cuándo debería preocuparnos una tos que no desaparece?

La doctora Belén Montero Fole, neumóloga del Hospital Universitario Hospiten Bellevue y Hospiten Tamaragua, explica que la tos se clasifica desde aguda hasta crónica según su duración, que puede oscilar entre tres y ocho semanas.

La tos crónica afecta aproximadamente a entre el cinco y el diez por ciento de la población adulta mundial, siendo uno de los principales motivos de consulta en el servicio de Neumología y cuyo manejo diagnóstico debe evaluar la medicación habitual del paciente y otras patologías que puedan derivar de esta enfermedad, como el síndrome de tos de vías respiratorias altas, el asma, la bronquitis eosinofílica o el reflujo gastroesofágico.

¿Llevas muchos días tosiendo? En qué momento deja de ser un catarro mal curado y debo ir al médico / Freepik

La especialisa señala que una de las cuestiones que más preocupa a quienes acuden a consulta después de semanas tosiendo es la posibilidad de que sea un síntoma de cáncer de pulmón. Sin embargo, recuerda que menos del dos por ciento de las personas que consultan por tos crónica tienen finalmente un diagnóstico positivo para dicha patología. “La inmensa mayoría de los casos se explica por causas mucho más frecuentes y tratables”, apunta, si bien “al momento de recibir el diagnóstico de cáncer entre el 65 % y el 70 % de los pacientes presentan tos”.

Cuándo se debe consultar con un especialista

La neumóloga recomienda consultar con un profesional de salud si la tos persiste más de ocho semanas, o incluso antes si interfiere en la vida diaria y no se ha dado una causa evidente para ello, como un catarro reciente.

Si está acompañada por expectoración con sangre, pérdida de peso, fiebre persistente o dificultad para respirar es necesario acudir a un especialista y no esperar a que se prolonguen en el tiempo.

Además, recomienda evitar la automedicación prolongada con jarabes antitusígenos sin haber hablado antes con un profesional y que, una vez en consulta, informar sobre hábtios tóxicos como el tábaco o si se ha estado expuesto a irritantes ambientales.

Y señala que se debe tener en cuenta que, según las guías médicas internacionales, el diagnóstico puede requerir un abordaje escalonado y no siempre inmediato.

Fuente: La Nueva España