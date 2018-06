Hallan muerta a la diseñadora Kate Spade

La famosa diseñadora de modas Kate Spade fue hallada muerta en su apartamento de Nueva York, en lo que se presume fue un suicidio, informaron medios locales.

Spade, de 55 años y quien había nacido en Kansas City (Misouri), fue localizada por su ama de llaves hacia las 10.20 hora local (14.20 GMT) en su casa ubicada en Park Avenue, donde presuntamente se habría ahorcado, y declarada muerta en el lugar, agregaron las versiones.

El diario The New York Times indicó que la diseñadora dejó una nota, pero las fuentes policiales no hicieron comentarios sobre su contenido. La versión señala además que Spade tenía atada una bufanda roja en su cuello.

Katherine Noel Brosnahan comenzó su carrera en los años 80 trabajando en la revista "Mademoiselle" en Manhattan, y en 1993 lanzó junto a su esposo, Andy Space, la marca de moda Kate Spade Nueva York.

Kate Spade, en 2004 con el diseñador Michael Kors. AFP

De esta forma, Kate, licenciada en Periodismo en la Universidad de Arkansas, empezó su carrera como diseñadora de ropa y accesorios, en la que logró una gran notoriedad.

En 1999, Kate y Andy impulsaron la marca masculina Jack Spade. Y en mayo de 2017, la compañía de accesorios de lujo Coach anunció la adquisición de la empresa Kate Spade por 2.400 millones de dólares.

Kate Spade, quien se había dedicado a criar a su hija y a la filantropía, lanzó en 2016 junto a su esposo y otras socias la marca Frances Valentine, en honor a su hija.

La marca Kate Spade Handbags fue galardonada en 1996 por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) con el "New Fashion Talent" en Accesorios y en 1998 como Mejor Diseñador de accesorios del año.

También recibió reconocimientos como Elle Deco International Award y House Beautiful's Giants of Design, ambos en 2004.