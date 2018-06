La revisión de delitos sexuales tras el fallo de 'La Manada', pendiente del nuevo Gobierno

El estudio de la tipificación de los delitos de agresión y abuso sexual en el Código Penal que el Ejecutivo de Mariano Rajoy encomendó a la Sección Cuarta de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación se queda en el aire al cambiar el Gobierno después de que prosperase la moción de censura contra el líder del PP. Ahora, con el PSOE al frente de la Moncloa, la comisión estará a las órdenes de un ministro diferente al popular Rafael Catalá, que es quien le hizo el encargo al órgano judicial tras la publicación de la polémica sentencia que condena a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso sexual y les absuelve del de agresión.

Los socialistas ya expresaron su rechazo al fallo judicial desde el primer momento e incluso su líder, Pedro Sánchez, cuestionó la visión del tribunal por no apreciar ni intimidación ni violencia contra la víctima. "Si lo que hizo La Manada no fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación?", se preguntó el ahora presidente del Gobierno en su perfil personal del Twitter. Y aunque desde el PSOE se mostraron a favor de revisar el Código Penal, pidieron calma y no legislar en caliente.

En la primera reunión de la sección cuarta, que se celebró el pasado 24 de mayo, los miembros se emplazaron a trabajar y a elaborar propuestas de modificación, pero no fijaron la fecha para un nuevo encuentro.