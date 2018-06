Docentes interinos y sustitutos excluidos de las oposiciones en Galicia conservarán su trabajo

Los docentes interinos y sustitutos que quedaron fuera de las listas de las oposiciones de este año por no validar la solicitud telemática y que han podido acreditarlo podrán continuar en listas para seguir dando clase el próximo curso. El hecho de haber quedado fuera del listado de candidatos para los exámenes de este año ponía en riesgo su empleo, ya que muchos de ellos son llamados curso tras curso para dar clase en centros.

La Consellería de Cultura, Educación e Innovación Universitaria y sindicatos educativos celebraron ayer una Mesa Sectorial en la que aprobaron una solución para los docentes interinos y sustitutos excluidos de las listas para opositar: podrán seguir trabajando pero no presentarse a las oposiciones.

Hubo un conjunto de personas, que no aparecen en el listado final, que realizaron la instancia pero no la presentaron en la sede electrónica de la Xunta: este fue el primer año en el que era obligatorio cubrir la solicitud para participar en las oposiciones 100% vía telemática. "Existía preocupación de los sindicatos por los interinos y sustitutos que se encontraban en esa situación, porque perdían su puesto en listas", expresaron ayer fuentes del departamento educativo de la Xunta.

Dada esta situación, en la mesa sectorial se decidió añadir "una disposición transitoria al acuerdo del 20/06/1995 sobre el acceso a la función pública docente en calidad de profesor interino y sustituto".

"Con carácter excepcional, no será de aplicación el subepígrafe 2 del punto décimo segundo del acuerdo de 20 de junio de 1995 a aquellas personas interinas y sustitutas que consolidaron el puesto en la lista correspondiente y que en los procedimientos selectivos convocados por la orden de 14 de marzo de 2018 hicieron una instancia en la aplicación informática http://edu.xunta.es/oposicions y que no presentaron en la sede electrónica de la Xunta de Galicia", resolvieron ayer en Mesa Sectorial.

"Esto significa que los interinos y sustitutos que realizaron la instancia pero no la presentaron se mantendrán en la lista pero no podrán hacer las oposiciones", añadió Educación. Según explica ANPE, son sobre 53 los docentes en esta situación, que podrán dar clase igualmente, como medida excepcional al ser el primer año de implantación del sistema electrónico. "Los que no tienen instancia, no pueden acreditar que intentaron presentarse, de manera que no podrán estar en listas. Eran unos 150 en total, pero a los que no contaban con la instancia les aconsejamos presentarse en Canarias, que todavía tenían plazo", apunta Julio Díaz, de ese sindicato. Finalmente se publicó la lista definitiva de admitidos a las oposiciones, que ya puede consultarse. "En la provisional había 477 excluidos por causas como no presentar alguna documentación y en la definitiva los excluidos se reducen a 101", explicó ayer Educación. "Hay muchos que en el periodo de reclamaciones no abonaron las tasas", añade Díaz.