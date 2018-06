Un estudio avala que una dieta saludable mejora el rendimiento de los escolares

Comenzar el día con fruta, cereales y lácteos es fundamental para afrontar con energía los retos de la jornada, tanto en adultos como en niños pero sobre todo en el caso de estos últimos, que deben interiorizar desde pequeños la rutina de tomar un buen desayuno. Es una de las recomendaciones básicas que realizan los pediatras y que una vez más se ve refrendada por un nuevo estudio que vincula la alimentación saludable con mejores notas en el colegio. Se trata de la conclusiones del V Observatorio sobre hábitos nutricionales y estilos de vida de las familias, cuyos resultados se dieron a conocer ayer.

"La gente se alimenta mal, no es nada nuevo. Y una de las cosas en la que más incidimos los pediatras es en el desayuno, al que muchas familias no le dan la importancia que debería pese a que no desayunar trae consecuencias negativas como un bajo rendimiento escolar y problemas para memorizar, entre otras cuestiones", subraya Teresa Valls, pediatra jubilada que hasta el año pasado presidió la Asociación Gallega de Pediatría de Atención Primaria. "Un estudio reciente señala que el 20 y el 40% de los niños en edad escolar no desayunan o lo hacen de forma incompleta", remarca.