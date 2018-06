Eddie Murphy dará vida al cantante y cómico Rudy Ray Moore en Netflix

Dos años han pasado desde la última aparición de Eddie Murphy en la gran pantalla en el drama de corte independiente Mr. Church. Ahora, el que un día fuera el rey de la comedia, vuelve al séptimo arte para protagonizar Dolemite Is My Name, una cinta de Netflix que comenzará su producción el doce de junio y que estará dirigida por Craig Brewer, responsable del remake de Footloose. Según informa Deadline, el actor estadounidense dará vida al cantante y cómico Rudy Ray Moore.