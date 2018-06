"Su optimismo a la hora de ver la vida le ayuda", afirma su madre

"Él camina con ayuda, pero hay que transportarlo en silla de ruedas. Es dependiente al 100% y en los dos últimos años ha perdido mucho, aunque de ánimo está perfecto. Eso es lo que le ayuda: su optimismo a la hora de ver la vida", asegura la madre de Xián. Su caso -Niemann Pick tipo C- fue asintomático durante años. Luego, él pudo hablar hasta los 20 años, ahora ya no. Hasta hace seis, se comunicaba a través de notas en una libreta, pero hoy en día sus manos ya no se lo permiten. Entre los efectos de la enfermedad se encuentra la dificultad motora, del habla, problemas para beber y tragar, epilepsia, frecuentes problemas respiratorios... El tratamiento que ahora recibirá busca detenerlos o ralentizarlos.