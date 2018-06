Mujer blanca busca. Buena voluntad y ganas de trabajar. Persona responsable. Era mi vida, él/ mi primavera,él/y mi mañana... Buena mano con los niños y para la cocina. Conocimientos básicos de costura. Ese barco velero cargado de sueños/cruzó la bahía... Experiencia como empleada del hogar en una casa de buena familia. Cada vez que te veo/doblar la esquina/perfumado de albahaca y manzanilla. Canciones de Isabel Pantoja, por álbumes, orden cronológico o salteadas. Dos años en un hotel de la costa y coros (espontáneos) en algunos bolos de Kiko Rivera (punto extra): Así soy yo, quiero detener el tiempo/Pa' decirte lo que siento/ y entrar en tu vida amor. Tareas de limpieza generales. P orque tú no lo sabes/ que me estoy muriendo/ por sentirte mía/porque tú sin saberlo/ eres mi amuleto/ eres mi porfía. Yo es que, además de las de Isabel, que me las sé todas, toditas, también me pirran las de Agustín. Sobre todo lo de porfía, que es muy bonito. ¿Eso puntúa doble? Extracto (figurado) del casting (entrevista de trabajo) para seleccionar a dos internas en Cantora. Fuente: la hija del antiguo mayoral de la finca, de esas que andan por ahí largando. Y dice que tenerle mucha afición es garantía de contrato. Como ya se vio en el caso cocina, a Maribel le gustan sus fans. Y a quién no. Al tito, también.

Lunes 4

El rábago por las hojas. Así que pasen diez, cien, mil o diez mil años y la historia la recuerde, ya sea por sus dientes-dientes, por sus puyas a la Esteban, por su paso por el reality, como toda buena periodista que se precie, o por su compatibilización de las tertulias rosa con la comunicación del Partido Popular -que todo al cabo es lo mismo- un dato sobresaldrá sobre todos los demás. Los primeros pasos de Isabel Rábago fueron en el certamen de M ss España 1993. Dense cuenta. Rábago fue Miss Cantabria, lo que la hermana, quiérase o no, con Mariló, que fue Maja de España y hasta Miss América Latina y Reina de la Costa Internacional. Ha hecho falta que la ficharan los populares, justo coincidiendo con la salida del Gobierno, pero de eso ella no tiene culpa, para que recupere la corona.

El diente. El homínido, en su plenitud física, siempre que no haya desarrollado las muelas del juicio ni sufrido incidentes de cualquier tipo, posee 32 piezas dentales. Las posee, y, en el caso que nos ocupa, no deja de estar en su posesión, por más gritos de alarma y sollozos que atraviesen la noche silenciosa y solitaria de los supervivientes (en la isla todo se magnifica, hasta los matrimonios, así que cómo no los caninos en los que uno no repara hasta que pasa hambre). La pieza perdida era en realidad un trampantojo dental, una prótesis estética, una carilla cerámica, en blanco nuclear, tan en tendencia. Ya lo dijo JJ, solo quien lleva la boca llena de fundas puede comprender la angustia del chico. Si sueñas que se te caen los dientes, significa que temes mostrarte tal como eres y hacer el ridículo. ¿Y si se te cae una carilla?

'TRLU'. Si Pdro Snchz prescindió de las vocales al relanzar su imagen de marca personal hace unos años y ya ven, Trlu no iba ser menos. Eso sí, a la hija de María Teresa Campos no le terminaban de cuadrar las consonantes y las vocales. Además, Trlu -cosas del destino o vayan a saber de qué- con la mudanza ha acabado siendo vecina de urbanización del otro, del saliente, de Mariano, y mariano conserva todas las letras. Ya veremos las joyas Trlu, porque a Pdro le ha funcionado, pero la preponderancia de las consonantes, no nos engañemos, es más cosa de checos, aquí tiramos mucho de vocales. miren al otro vecino ilustre de Trlu y Mariano, si no: Escassi.

Croquetas. La croqueta es "una porción de masa hecha con un picadillo de jamón, carne, pescado, huevo, etc., que, ligado con besamel, se reboza en huevo y pan rallado y se fríe en aceite abundante. Suele tener forma redonda u ovalada". La croqueta francesa original ( croquette) era mucho más dura que la que conocemos actualmente. La envuelve, eso sí, la leyenda urbana. El mismísimo director de la RAE tuvo que salir al paso. "Cocreta" no existe, no lo recoge la Academia, ni como acepción popular, ni como modismo creado y/o extendido por Belén Esteban. Ni en uno, la parte física, ni el otro supuesto, el psicológico, hay constancia, como se ve, teórica ni práctica, de que la croqueta haya tenido a lo largo de la historia un uso como arma arrojadiza. Hasta que llegó Alba la modelo. Y dijo aquello de que su suegra, su suegra de ahora, "mola un montón, no hace croquetas y tiene un gusto estupendo, es muy divertida. Es otro rollo, me encanta". Alba la modelo -e intelectual- no se equivoca al pronunciar, pero tira a dar, porque ella es así, picajosa, y cualquier munición le va bien. La madre del tenista, en la entrevista para el programa de Bertín Osborne, apareció en escena y preparó croquetas para todos. Bueno, para todos, no; para Belén, "cocretas".