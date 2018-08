Un total de 62 hombres reciben ayuda psicológica de la Xunta para controlar su violencia y agresividad

La Xunta cuenta con un programa dirigido a los hombres con problemas para controlar la violencia, Abramos o círculo, en el que se les ofrece ayuda psicológica para que aprendan a manejar su agresividad y no se conviertan en futuros maltratadores. Se trata de varones que no han sido condenados ni denunciados por violencia de género, pero que saben que su comportamiento no es el adecuado. En el primer semestre del año un total de 62 hombres, siete menos que en el mismo periodo de 2017, participaron en esta programa, según el balance presetado ayer por la secretaría xeral de Igualdade, Susana López Abella

Por otra parte, en lo que afecta a los centros de apoyo psicológico e impulso a la inserción laboral, Galicia cuenta con una red de acogida compuesta por cinco centros (A Coruña, Ferrol, Ourense, Lugo y Culleredo), además del Centro de Emerxencia de Vigo. Todo ellos, durante estos seis meses, acogieron temporalmente a 164 personas (90 mujeres y 74 menores). El balance de Igualdade revela que el Centro de Recuperación Integral de Santiago atendió a once personas en la primera mitad del año. Este centro, abierto a mediados de 2014, actúa como coordinador para el acceso a la red gallega de acogida.