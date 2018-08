Amamantar en la era del WhatsApp

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo tiene claro: "La lactancia es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños". De hecho, asegura que si todos los bebés fuesen amamantados, cada año se salvaría la vida de más de 820.000 pequeños en todo el mundo. Por ello, sus recomendaciones son contundentes: lo ideal es alimentar exclusivamente con leche materna al niño hasta los seis meses y después combinarla con otra serie de alimentos hasta como mínimo los dos años.

Unos argumentos basados en la evidencia científica de los beneficios que la lactancia materna tiene tanto para el niño como para la madre. "Es inocua y contiene anticuerpos -que no están presentes en la leche artificial con la que se realizan los biberones- que ayudan a prevenir a los lactantes de enfermedades frecuentes de la infancia como la diarrea y la neumonía que son las dos causas principales de mortalidad en el mundo", explica la OMS en su web. Desde la Asociación Gallega de Matronas inciden además en que diferentes estudios concluyen que los beneficios se extienden hasta la edad adulta. "Los niños a los que se le dió pecho tienen menos riesgo de sufrir obsesidad de mayores", sostiene la presidenta de la entidad, Isabel Abel. "Tienen también menor riesgo de tener diabetes 2", añaden desde la Organización Mundial de la Salud.

Pero las ventajas también se extienden a la madre. La OMS recuerda que funciona como un método natural anticonceptivo (aunque su eficacia no es del 100%) y ayuda a reducir el riesgo de padecer cáncer de ovario, de mama, la diabetes tipo 2 y la depresión posparto.

Pese a ser un proceso biológico natural, la OMS asegura que a amamantar "se aprende" y reconoce que el principio "puede haber dificultades". "Muchas prácticas habituales como separar al niño y a la madre tras el parto, las guarderías para recién nacidos o suplementar con leche artificial dificultan la lactancia", indican los expertos de este organismos internacional.

Precisamente para intentar que las madres sobrelleven mejor estos inicios en la lactancia, donde las dudas y los mensajes contradictorios de familia y amigos hace que todo se vuelva más cuesta arriba, la Asociación Gallega de Matronas lanzó la campaña Lactando nos tempos do WhatsApp, donde de una forma vistosa y con ayuda de los famosos emoticonos de esta aplicación recuerdan a las madres cuales son los ingredientes para tener éxito en la tarea de dar de mamar.

Conscientes de que para muchas no es nada fácil adaptarse, sobre todo al principio, el primer consejo de las matronas es claro: "mucha paciencia". A continuación aconsejan "olvidarse del reloj" y dar "a demanda", es decir, tantas veces como el niño lo solicite. Los expertos recuerdan que al principio el pequeño puede demandar cada poco tiempo el pecho -no tiene porqué ser cada dos horas ni un tiempo estipulado- y que puede despertarse a menudo sin que eso signifique que no esté comiendo lo suficiente. Evitar interferencias que puedan dificultar la lactancia -como el uso del chupete o combinarla con biberón-, tener mucho contacto piel con piel con el pequeño y sobre todo contar con el apoyo familiar son otros de los consejos que dan las matronas a las madres que se inician en esta tarea.

Por último y para disipar dudas dan las claves para saber si todo está en orden. "Si hace caca, pis, gana peso y no tienes dolor es que todo va bien!", indican las matronas con los emoticonos correspondientes.