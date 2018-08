Danay García: "Fear The Walking Dead' vuelve con más muertes"

La serie apocalíptica Fear The Walking Dead volverá mañana de madrugada a las pantallas con la segunda parte de su cuarta temporada, un regreso oscuro e incierto para sus personajes, además de con más muertes, aseguró en una entrevista una de sus protagonistas, Danay García. El estreno, simultáneo a Estados Unidos, se emitirá en España a las 03.30 horas de la madrugada, en el canal de pago AMC.

Esta segunda mitad, compuesta de ocho capítulos, mostrará a los protagonistas en un momento "oscuro" tras las muertes de Madison (Kim Dickens) y Nick (Frank Dillane), "piezas clave" de la serie derivada de la premiada The Walking Dead. "Son dos pérdidas extremadamente fuertes que lo hace todo más oscuro y profundo. Creo que cada personaje está tratando de entender hacia dónde vamos", dice la actriz cubana que interpreta a Luciana. Solo "una tormenta" producirá un "despertar" en los protagonistas, pero esta, asegura García, no traerá después la calma; los zombis no descansarán. "Va a haber muertes, estamos en el Apocalipsis, pero tenemos el elenco ideal para este tipo de transición", afirma.

A esta última temporada de la serie se ha unido Morgan Jones (Lennie James), personaje de The Walking Dead que servirá como el eslabón para unir ambas series.

La última temporada ha supuesto para la actriz una gran "demanda emocional" para interpretar en "episodios tristes" a Luciana, que pasa por un duelo "muy profundo" y constante sobre todo por la muerte de su pareja Nick. Esta carga emocional la ha descargado con una de sus pasiones de la infancia, el ballet, y con la literatura de Isabel Allende y Gabriel García Márquez. "Necesitaba esa conexión a través de historias con mis raíces, con historias con las que yo crecí. La lectura para mí ha sido un instrumento muy poderoso, he podido sobrevivir con esto".

García, que ha coprotagonizado en 2017 las películas Avenge The Crows y Sniper: Ultimate Kill, cuenta que aunque la mayoría de sus papeles han sido de acción siempre busca cualidades diferentes y sacar el "superhéroe" de cada personaje. "Si me das un personaje de época, yo le voy a buscar la superhéroe", porque, asegura, "todos en la vida tenemos un superpoder, ya sea el de conectarnos, amar, hacer reír".