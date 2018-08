El 'reality' de las Campos vuelve al 'prime time' y peleará con 'Sabuesos'

El reality protagonizado por las presentadoras María Teresa Campos y su hija Terelu ya tiene fecha para volver al prime time. Telecinco emitirá una nueva entrega de Las Campos mañana a las diez de la noche, con lo que el espacio de telerrealidad competirá con Sabuesos, de Televisión Española, informó ayer Vertele.

La cadena ya ha ofrecido en su web un vídeo como adelanto de lo que los espectadores podrán ver mañana. En estas imágenes, las protagonistas están en una comida familiar en la que se masca la tensión entre Terelu y su hermana Carmen Borrego, ante la presencia de su madre María Teresa y de la pareja de esta, Edmundo Arrocet.

"No quieres comer, no quieres andar, no quieres ir...", le reprocha la colaboradora de Sálvame a su progenitora en el vídeo divulgado por Telecinco. "Pues a lo mejor no tengo que venir", responde la matriarca visiblemente enfadada.