Leche cruda, una moda peligrosa

Cataluña acaba de aprobar, tras 28 años en los que estuvo prohibido, la venta directa del ganadero al consumidor de leche cruda, es decir, sin ningún tipo de esterilización. Los nutricionistas alertan de que sin someterse a procesos térmicos especiales como la pasteurización hay riesgo de que esa leche tenga microorganismos que pueden causar desde unos simples vómitos hasta la muerte ya que es una vía para contraer listeria, tuberculosis o brucelosis. Los expertos niegan que al hervirla en casa se eliminen las bacterias y que esta leche tenga menos nutrientes que la fresca, que sí está pasteurizada

La leche cruda, aquella que no ha pasado por ningún proceso de esterilización ni pasteurización, está en el punto de mira. Desde que el pasado mes de julio la Generalitat de Cataluña aprobó un decreto que permite la venta directa de este producto entre ganadero y consumidor e incluso la consellera de Alimentación no dudase en colgar en Twitter una imagen en la que bebía esta leche, los médicos no han dejado de advertir de los riesgos de su consumo. "Es una leche que puede dar problemas porque no ha sido sometida a ningún tratamiento térmico y por tanto, puede estar infectada por diferentes microbios que afectan a la salud", señala la nutricionista Laura Regueira, del Servicio de Endocrinología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), quien deja claro que hervir esta leche en casa no sirve de nada ya que no es suficiente para eliminar los patógenos.

Para esta especialista, la única garantía de que una leche es segura es si se ha realizado el proceso de pasteurización -someterla a elevadas temperaturas para después proceder a enfriarla muy rápidamente según unos parámetros muy estudiados-, algo a lo que se someten todas las leches salvo la cruda. De lo contrario y aunque se extremen las medidas de higiene al ordeñar, Regueira advierte del riesgo de que esa leche contenga diferentes bacterias: "Solo con la proximidad entre las ubres de las vacas y el lugar donde expulsan las heces hace imposible prevenir al 100% los microbios".

Unos microorganismos que pueden causar "desde simples vómitos, dolor abdominal o malestar general como el de una gripe hasta provocar la muerte", explica esta nutricionista quien añade: "Algunas de las enfermedades que se pueden contraer por consumir leche cruda son la brucelosis, la listeria, la fiebre tifoidea o la tuberculosis". Pese a desaconsejar tomar este tipo de leche a cualquier persona, alerta de que niños, mayores y embarazas son grupos de especial riesgo y más vulnerables a cualquier patógeno y por ello deben evitarla "a toda costa". "Una embarazada que contraiga listeria, por ejemplo, puede suponer daños para el feto", explica esta nutricionista.

Los defensores de la leche cruda alegan que tiene más nutrientes que la comercializada y por tanto es más beneficiosa para la salud y que sus riesgos desaparecen si una vez en casa se hierve antes de consumir. Los nutricionistas advierten de que se trata de dos falsas creencias. "Se trata de bulos, incluso hay quienes dicen que tienen bacterias beneficiosas. La verdad es que científicamente no está comprobado que el número de nutrientes disminuya tanto, sobre todo si se compara con la leche fresca", indica Laura Regueira, quien asegura que para eliminar los patógenos no basta hervir un poco la leche en el cazo. "Habría que hacerlo a elevadas temperaturas durante un determinado tiempo y después enfriarla rápidamente por debajo de 4 grados, algo que es complicado en las neveras domésticas", indica esta nutrionista, quien además sostiene que las estadísticas revelan que muchos de quienes optan por leche cruda ni siquiera la hierven antes.

Además, al hecho de que no se someta a ningún tipo de esterilización se une los problemas o falta de higiene que pueden producirse durante el traslado de la leche desde la ganadería hasta el domicilio del consumidor. "A la hora de transportarlo es posible que el envase esté contaminado o que no se mantenga a la temperatura adecuada al llevarla en el coche", indica Laura Regueira, quien se muestra muy crítica con este tipo de leche así como con sus derivados como el queso. "Ahí ya no podemos hacer nada porque el queso ya está hecho, no es recomendable consumirlos de leche cruda", afirma.

Para quienes buscan una leche similar a la de antaño, esta nutricionista del Chuac aboga por la llamada leche fresca y que en ocasiones se confunde por error con la cruda. "La leche fresca está pasteurizada, es decir, se somete a un tratamiento térmico que elimina los microorganismos, pero mantiene un mayor número de nutrientes que la leche de tetra-brick que se somete a otro proceso distinto", indica esta especialista. Este tipo de leche -que suele venderse en botella en los supermercados o incluso en máquinas expendedoras- mantiene un sabor similar a la cruda, pero con la garantía de no poner en riesgo la salud.

Pese a las recomendaciones médicas, hacerse con una botella de leche cruda directamente de la granja ya es posible en Cataluña e incluso el Gobierno central reconoce que prevé regular este tipo de productos. Los sanitarios, sin embargo, optan por evitar su consumo.