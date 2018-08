Músicos gallegos reconocen el influjo de la artista afroamericana

La muerte de la reina del soul, Aretha Franklin, en cierto modo anunciada por su delicado estado de salud y tras haber trascendido que sufrió un cáncer de páncreas, no es por ello menos llorada por vocalistas y compositores vinculados -o influenciados- por el soul en Galicia. "La última gran diva de la edad de oro de la música afroamericana," ha sido un referente vocal reconocido para artistas como la gallega Wöyza.

Precisamente, esta cantante reconocía ayer que Franklin fue una de sus "grandes influencias". "Se va una gran compositora; no solo por su voz, sino por el legado de sus canciones para otras". Alude Wöyza al éxito logrado por una mujer afroamericana en los años 60, con el poder del gospel de fondo, que logró "sacar la música de la iglesia". La cantante interpretó (You make me feel) a natural woman a modo de homenaje con la gaiteira Cristina Pato el Día de Galicia en 2017 en un programa especial de la TVG. Un recuerdo que guardará con cariño. "Siempre serás la reina", indicó la compositora de soul y hip-hop en una red social.

La violinista y cantante Patricia Moon también destaca que "se ha ido una de las grandes voces de la historia del soul y el gospel". Aún así alude al "valiosísimo y amplio legado musical que deja, con 'joyas' indiscutibles". Aunque no ha sido una influencia directa para Moon, la gallega califica a la cantante como "una de las grandes madres del canto".

Del mismo modo, para la cantante y directora teatral Carmen Rosende, Aretha Franklin es "un referente gigantesco". Destaca tanto su voz como las "tablas" espectaculares tras toda una vida dedicada a los escenarios. "Cada vez que había una concentración de mujeres artistas, siempre acabamos cantando Respect. Aretha es eterna, pasará a la historia. Ya es inmortal", resume la vocalista sobre la impronta de la diva del soul.

Y Franklin, la mujer que hizo llorar a Barack Obama, también pone la piel de gallina al cantante de The Soul Jacket, Toño López. "Está claro que hoy se ha ido uno de los diamantes de la música negra de los 60 y 70, la época dorada. Y uno de los nombres escritos en oro como el de Otis Redding o James Brown. Una de las últimas grandes voces", resume. (You make me feel) a natural woman es un tema que a mí me eriza la piel cada vez que lo escucho", reconoce. López destaca la escuela del gospel, de la que también salieron de las iglesias voces como Al Green o Whitney Houston, con esas "canciones espirituales". "Tenía una gran potencia vocal, pero lo que más me llama la atención es su capacidad, tanto en los registros altos como con toda la ternura de la voz que conseguía. Y también ha dado muestra de sus dotes como pianista", añade el cantante de The soul jacket que recuerda no obstante que su carrera no fue estable. "Despedir a Aretha es decir adiós a la época que tanto influyó a los músicos de hoy en día. Su música siempre ha llenado mis oídos y corazón", resume.

El cantante y teclista de Moon Cresta, David Vázquez, reconoce que descubrió a la artista "cuando en mi casa me dieron permiso para manipular los discos de vinilo". "Mi padre tenía antologías del soul y allí me llamaba la atención la voz femenina de Aretha entre una mayoría de voces masculinas", dice.