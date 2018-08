A Coruña, área gallega con más demora para ir al neurocirujano, al oculista y al endocrino

Los pacientes del Sergas tienen que esperar una media de 37,7 días para acudir al especialista -según los datos de la Consellería de Sanidade a 30 de junio- aunque la demora varía mucho en función de la especialidad médica y del área sanitaria. Los coruñeses son los gallegos que más tiempo aguardan para ir a consulta del endocrino, el oftalmólogo, el reumatólogo, el neurocirujano o el especialista en aparato digestivo. Sin embargo son los pacientes que antes son atendidos en Cirugía Pediátrica, Nefrología y Traumatología, según el último balance de listas de espera del Sergas.

El tiempo medio de espera para ir al especialista en el área sanitaria coruñesa -que incluye el Hospital Universitario y el Virxe da Xunqueira de Cee- es de 32,6 días (por debajo de la media gallega), un tiempo que se supera en algunas especialidades. Neurocirugía es el área médica con mayor demora: 47,7 días, la más alta de toda Galicia y más del doble que en Ourense, donde se registra la más baja (20 días). A Coruña es además el área con más pacientes a la espera de acudir al neurocirujano: 701.

Reumatología (42 días) y Oftalmología (41,7) son otras de las especialidades en las que A Coruña no solo va a la cabeza de Galicia en días de espera sino en pacientes en lista. No ocurre lo mismo en Digestivo, por ejemplo, donde pese a que los 43,7 días que aguardan los coruñeses superan a los de otras áreas, en tres de ellas hay más enfermos a la espera de ser atendidos o en Endocrinología (38,4). Las diferencias por áreas son muy grandes: mientras en A Coruña se tarda más de mes y medio en ir al especialista en aparato digestivo, en Ferrol no aguardan ni una semana.

Pero el área sanitaria de A Coruña también se sitúa en el otro lado y puede presumir de tener la menor espera de toda Galicia en Cirugía Pediátrica -9,8 días, muy por debajo de la que se registra en Santiago (39)-, Nefrología -3,9 jornadas, frente a las 27 de Santiago o las 17 de Pontevedra- y Traumatología: 22,1, por los 84 días de Ferrol, los 61 de Vigo o los 52 de Ourense. Además, A Coruña está entre las áreas con menor espera para acudir al dermatólogo (16,9 días) y al pediatra (25,9). Los datos del Sergas a junio de 2018 revelan que las especialidades con menor demora son Obstetricia (2,9), Radioterapia (3,1) y Nefrología.

Si se analiza el número de pacientes a espera de acudir al médico especialista, Oftalmología es la que acumula un mayor volumen en el área coruñesa (4.805), seguida de Traumatología (2.091) y Neurología (1.639). En el lado contrario, Cirugía Cardiaca y Nefrología, con 15 pacientes a la espera cada una. Solo en cinco de 31 áreas médicas hay pacientes que aguarden más de tres meses.

La espera media para una ecografía de mama o un estudio digestivo se redujo a la mitad en solo seis meses en el área sanitaria de A Coruña. Si a finales de 2017 había que aguardar 31,6 días de media por una ecografía de este tipo y hasta casi un año (321 días) por un estudio digestivo, a 30 de junio de 2018 la espera había bajado a 15 y 144 días, respectivamente, según el último balance presentado por la Consellería de Sanidade. De este modo, el área de A Coruña se sitúa entre las que tiene menor demora por una ecografía de mama (solo se tarda menos en Vigo y Lugo), pero se mantiene como la que registra la mayor espera en digestivo. De hecho, otra de las pruebas que tiene una mayor lista de espera es de esta especialidad: la endoscopia digestiva, con 156 días de media.

Otra de las pruebas diagnósticas que ha mejorado su espera media es el estudio de sueño. Si se cerraba el año con 63 días de espera para realizarlo, ahora basta con 46 jornadas, la segunda demora más baja de toda Galicia y muy por debajo de los más de cien días que tienen que esperar en Santiago, Ferrol o Vigo. El balance del Sergas revela que las pruebas con menor tiempo de espera en A Coruña son la endoscopia ginecológica (tres días) y la ecografía obstetricia (cuatro).