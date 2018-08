El Festival de Vitoria concentrará los estrenos de la nueva temporada

El director de Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal), Joseba Fiestras, confía en que esta décima edición sea la mejor hasta la fecha y ya avanza que las cadenas y productoras acudirán "con todos los cañones", lo mejor de su programación. Un año más, y ya van diez, los principales grupos audiovisuales de España -salvo Mediaset que solo participó en el FesTVal los cinco primeros años- volverán a la capital alavesa entre el 3 y el 8 de septiembre para presentar sus novedades de ficción y entretenimiento de cara a la temporada televisiva de otoño-invierno.

El festival ha mantenido además conversaciones con plataformas de pago como HBO, Sky y Netflix y, aunque van por buen camino -sobre todo con este último grupo-, aún no está claro si alguna participará en esta décima edición del FesTVal porque, según apunta Fiestras, sus "ritmos son diferentes" al de las cadenas generalistas. Estas plataformas solo vendrán a Vitoria "si tienen un producto importante que presentar". Fiestras confía no obstante en que finalmente participen porque el FesTVal no quiere "perder ningún tren", tampoco el nuevo modo de consumir televisión que brindan estos grupos de pago.

La organización asegura que, como es habitual, en el Festival habrá estrenos y también presentaciones de nuevas temporadas de series ya en antena. Se espera que TVE presente la segunda temporada de Estoy vivo (con el ferrolano Javier Gutiérrez) y que Movistar + vuelva con una serie ya clásica en Vitoria: Velvet Colección.

Entre las novedades para este año, el director del FesTVal desvela que el viernes 7 de septiembre habrá un maratón con todos los capítulos de la tercera temporada de Vis a vis, la serie carcelaria que pasó de Antena 3 a Fox, y posteriormente algunas de las actrices charlarán con el público.

Otra novedad será la presencia en Vitoria del canal TNT, que presentará una serie de ficción, y que se sumará a las cadenas habituales del festival, como TVE, Atresmedia, Movistar +, #0, DMAX, Paramount... Todas ellas, avisa Fiestras, "vienen con todos los cañones".

"Las televisiones nos traen lo mejor que tienen y eso significa que pueden ser éxitos a nivel internacional", como ha ocurrido con series como Fariña, La casa de papel y El Ministerio del tiempo, que "han salido fuera de España".

Reconoce que le hace "mucha ilusión" que por fin venga a Vitoria el actor y productor Emilio Aragón, que junto con la presentadora Olga Viza, recibirá el premio Joan Ramon Mainat en una gala de clausura que este año se traslada al pabellón de Mendizorroza para ampliar el aforo y que se convertirá tras la entrega de premios en la bautizada como fiesta de la tele.