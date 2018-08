El detenido por matar a su mujer en Cabana usó un revólver para el que no tenía licencia

El detenido por matar a su mujer en Cabana usó un revólver para el que no tenía licencia diego fernández lozano

El acusado de matar a su mujer el pasado sábado en su domicilio del municipio coruñés de Cabana de Bergantiños efectuó tres tiros por la espalda a la víctima con un revólver para el que no tenía licencia y después de producirse una discusión familiar, según informaron ayer fuentes cercanas a la investigación. El detenido pasará hoy a disposición judicial.

El delegado del Gobierno, Javier Losada, desveló ayer que el suceso -en el lugar de Tras a Agra en la parroquia de Canduas- se produjo tras "una discusión familiar", cuando el marido de la víctima le disparó tres veces por la espalda. Lo hizo con un revólver para el que no tenía licencia en un momento en el que la pareja se encontraba en trámites de ruptura aunque no existía ninguna denuncia previa por violencia de género.

Está previsto que este hombre pase hoy a disposición judicial en el juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Carballo, el especializado en violencia de género, a pesar de que el levantamiento del cadáver lo hizo en la noche del domingo la titular del número tres.

Losada, durante una concentración en repulsa de la violencia de género, hizo ayer un llamamiento a todas las fuerzas políticas para lograr "la máxima unidad" en la "lucha" contra estos casos. "Tenemos que estar unidos y no bajar la guardia ante la violencia de género", indicó haciendo extensivo este llamamiento a toda la sociedad. Por ello, apela a sacar de "la lucha partidista un tema que compete a toda la sociedad". Pidió a "todos los partidos políticos" que respalden las medidas que impulse el Gobierno para que la mujer y sus hijos "sean defendidos" ante lo que ha calificado como actos "terroríficos".

Las reacciones políticas se sucedieron a lo largo de toda la jornada. Todos los partidos con representación parlamentaria mostraron su rechazo a este crimen. La diputada popular Paula Prado trasladó su "solidaridad" con la familia de la víctima, al tiempo que ha hecho un llamamiento a las mujeres que sufren la violencia a que denuncien. "Queremos decirles a las mujeres que hay salida, que denuncien, que las administraciones las van a acompañar en ese camino, que hay recursos a su disposición", señaló. El líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, expresó a través de las redes su condena a este asesinato y mostró su defensa de "las víctimas de todo tipo de violencia, particularmente si hay violencia machista". La portavoz del BNG, Ana Pontón, hizo un llamamiento para "pasar de los minutos de silencio y de los lazos" a otorgar más recursos contra esta lacra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también mostró su repulsa a través de la red social Twitter. "Hoy se ha vuelto a confirmar un nuevo caso de #ViolenciaDeGénero. La unidad es la única vía para acabar con esta lacra. No podemos permitir que haya #NiUnaMenos. Mi apoyo y solidaridad con la familia y amigos de la mujer asesinada en Cabana de Bergantiños, A Coruña", escribió.

La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, también dejó un mensaje en las redes sociales. "Condeno el asesinato machista de una mujer en Coruña. 950 asesinadas desde que hay datos, 26 este año, y aún hay quien cuestiona la urgencia del #PactodeEstado contra la #ViolenciadeGénero. No se hace política con tragedias: No pararemos hasta que no se repita #Nuncamás #Niunamás", escribía Calvo.