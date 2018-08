La falta de médicos en Galicia se agravará en 2019 con 400 doctores al borde de la jubilación

La falta de pediatras para cubrir las bajas y vacaciones ha provocado que este verano haya familias que se tienen que desplazar a un centro de salud fuera de su localidad para ser atendidos y tras la muerte de un paciente en un PAC a la espera de que la única médico del centro volviese de una urgencia, el Sergas reconoció que no hay facultativos de familia disponibles para las sustituciones. Un déficit de plantilla que podría agravarse en los próximos años. Solo en 2019 unos 400 médicos del Sergas llegarán a la edad de jubilación aunque es cierto que si lo desean puede prorrogar su carrera otros dos años

Galicia necesita médicos, sobre todo de familia y pediatras, y la situación se agravará ya que el próximo año casi 400 médicos cumplirán 65 años y están en edad de jubilarse. Otros tantos soplarán las mismas velas en 2020. Pueden solicitar una prórroga y seguir trabajando dos años más, pero no todos lo harán y encontrarles reemplazo es complicado. En la actualidad, dos centenares de facultativos trabajan en la sanidad pública tras rebasar los 65 años. El Sergas estudia extender hasta los 68 años la prórroga para que los médicos puedan seguir al frente de la consulta, y así paliar el déficit de facultativos. Casi 2.400 médicos tienen 60 años o más en Galicia.

Este verano no se han podido cubrir las bajas de vacaciones de todos los doctores. Padres han salido a la calle en diferentes localidades a protestar porque si sus hijos enferman tienen que desplazarse a otro municipio para ser atendidos por un especialista. En el Punto de Atención Continuada de la localidad pontevedresa de A Estrada, un paciente falleció este mes, mientras esperaba la llegada de la doctora, que atendía una urgencia familiar. En ese PAC acostumbran a trabajar dos médicos, pero ese día, el Sergas alegó que no encontró un sustituto para cubrir la ausencia del segundo facultativo.

Los colegios médicos de la comunidad gallega advierten de que la situación se agravará, pues este año cumplen 65 años unos 300 facultativos y el próximo año ya casi serán 400: 155 en la provincia de Pontevedra, 121 en la de A Coruña y medio centenar en Lugo y otros tanto en la provincia de Ourense, según los datos facilitados por los representantes de los médicos de la comunidad.

Los facultativos lamentan la "falta de previsión" de la Consellería de Sanidade, y sostienen que las medidas debían haberse tomado con anterioridad. Retrasar la edad de jubilación no será suficiente, y otras medidas en marcha, como ampliar las plazas de MIR en Familia y Pediatría, o cambiar la ley para que puedan ser funcionarios médicos extranjeros no tienen efecto a corto plazo. Demandan mejores condiciones laborales para los nuevos facultativos, pues si no tras formarse emigrarán a otras comunidades, si les ofrecen estabilidad, alertan los colegios médicos. Galicia es la segunda comunidad con la plantilla más longeva y de media los facultativos tienen 49 años.

Sanidade admite dificultades para contratar médicos de algunas especialidades. Este mes, todos los facultativos de Atención Primaria de la bolsa de empleo están trabajando, al sustituir a los que están de vacaciones o enfermos, es decir, no hay médicos de Primaria en paro. De hecho, incluso el presidente Alberto Núñez Feijóo llegó a decir que contrataría a cualquier pediatra que solicitase trabajo en la comunidad. Desde el departamento de Jesús Vázquez Almuíña defienden además que la Xunta busca soluciones, con la prórroga de la edad laboral, al demandar más plazas MIR o al facilitar la contratación de médicos extranjeros. Remarca que el problema no es exclusivo de la comunidad gallega y que se trabaja a nivel estatal para buscar soluciones.